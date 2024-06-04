الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاكمة يوتيوبر بتهمة التعدي على سيدة في المقطم.. اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة اليوتيوبر أكرم سلام لاتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات بمنطقة المقطم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عن ملابسات تعدي اليوتيوبر وآخرين على سيدة لوجود خلافات بينهم على أرباح فيديوهات اليوتيوب، بمنطقة المقطم بالقاهرة.

واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال المجني عليها فى القضية رقم 1694 لسنة 2024 جنح المقطم، وقالت " نجلاء.ع.م.م"، 41 سنة، إنها في أواخر شهر يناير قبل الماضى، تفاجأت خلال ركنها سيارتها أسفل العقار سكنها بميدان النافورة، بمنطقة المقطم، بشخص ينادي اسمها، وعندما التفتت وجدت شخص يرش في وجهها مادة حارقة أصابت عينيها، ومنعتها من رؤية ذلك الشخص، من ثم تعدى عليها بالضرب.

جنايات القاهرة محكمة منطقة المقطم

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