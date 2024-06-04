الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الزراعة يبحث مع مسئولى شركة كرافت هاينز العالمية زيادة استثماراتها فى مصر

السيد القصير
السيد القصير

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويليام بهرينس نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرافت هاينز العالمية، على رأس وفد فني من الشركة، وبحث معهم سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر، وذلك بحضور د. عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وبعض قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكد "القصير" أن الدولة المصرية ترحب بالاستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر واعد، ومؤكدا التوجيهات الرئاسية بالتركيز خلال المرحلة المقبلة على زيادة القيمة المضافة، وتشجيع القطاع الخاص للدخول في التصنيع الزراعي، وبالتالي الناتج القومي، فضلًا عن تقليل الفاقد والهدر في المحاصيل خاصة الاستراتيجية منها.

وقال وزير الزراعة إن صادرات مصر الزراعية الطازجة تحقق طفرة غير مسبوقة، وإن الدولة المصرية تشجع أيضا التصنيع الزراعي وتقدم له كافة التسهيلات بهدف زيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات الزراعية المصنعة.

"القصير" يوجّه بتقديم كل أوجه الدعم الفنى والمساعدة فى مجال استنباط أصناف تصنيعية جديدة من الطماطم

ووجّه "القصير" قيادات الوزارة بالتعاون مع شركة هاينز وتقديم كل أوجه الدعم الفني والمساعدة في مجال استنباط أصناف تصنيعية جديدة من الطماطم، وإجراء الاختبارات اللازمة بالمواسم الزراعية المختلفة بمحافظات مصر بالوجهين البحري والقبلي.

وشدد على أهمية أن يتم اتباع العمليات الزراعية الجيدة أثناء الزراعة، وضرورة التوافق مع متطلبات السوق العالمية، والالتزام بمعايير الجودة والصحة النباتية، سواء كان الإنتاج موجهًا للسوق المحلية أو للسوق الدولية تطبيقا لمتطلبات سلامة الأغذية.

كما وجّه الشركة بالتعاقد مع المزارعين بنظام الزراعة التعاقدية، والتوسع في استخدام الأصناف التي تتوافق مع متطلبات التصنيع، وضبط عمليات التسعير من خلال آلية محددة ودراسة تسويقية سليمة تحدد وقت الحصاد وفقًا لمعطيات السوق.

من جانبهم، أعرب مسئولو الشركة عن سعادتهم باللقاء والتعاون مع وزارة الزراعة، وعن رغبتهم فى التوسع في زيادة استثمارات الشركة في مصر والاستفادة من مناخ الاستثمار الذي تشهده حاليا.

وزير الزراعة يبحث مسئولى شركة كرافت هاينز العالمية زيادة استثماراتها

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