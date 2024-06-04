بـ6 تخصصات طبية.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني لقافلة "فوكة" الطبية بمطروح

انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، لليوم الثاني على التوالي، للكشف على أهالي منطقة فوكة شرق مطروح والتجمعات التابعة لها بالمجان.

6 تخصصات طبية

وقال الدكتور حجازي أحمد، مسئول القوافل الطبية بصحة مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور"، أنه انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الثاني للقافلة الطبية المجانية بمنطقة فوكة شرق مطروح، إذ يجري تقديم الخدمات الطبية في 6 تخصصات طبية بالإضافة إلى إجراء التثقيف الصحي وإجراء الفحوصات المعملية وصرف العلاج بالمجان.

أوضح مسئول القوافل الطبية بصحة مطروح، أنه تستمر أعمال القافلة حتى الساعة 4 مساء اليوم، مشيرا إلى أن الحالات التي تحتاح إلى تدخل جراحي يتم تحويلها إلى أقرب مستشفى، مؤكدا إطلاق 10 قوافل طبية على مدار الشهر في القرى الأكثر احتياجًا.

_التوعية والتثقيف

أكد وكيل صحة مطروح أن القوافل الطبية العلاجية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح، وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، موضحًا أن ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.

_توفير حياة كريمة للمواطنين

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا.