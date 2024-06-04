تحديد قيمة متر المباني مقابل التصالح في المخالفات بقنا.. التفاصيل كاملة

نشرت الوقائع الرسمية قرار محافظة قنا قـرار رقم 221 لسنة 2024 بشأن تقدير قيمة المتر المسطح للمبانى المخالفة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على مستوى المحافظة، لكل استخدام (سكنى - تجارى - إدارى - صناعي.. وغيرها) على النحو الموضح بالكشوف المرفقة المؤشر عليها منا بالنظر.

ونص قرار محافظة قنا قـرار رقم 221 لسنة 2024 محافظ قنا بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض المخالفات وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024؛ وعلى قرار المحافظة رقم 494 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 21-10-2019 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 269 فى أول ديسمبر 2019؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخة 2-5-2024 والمرفق بها كشوف تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء وفقًا للكتاب الدورى رقم 98 لسنة 2024؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسة 2-5-2024؛ قـــــرر:

مـادة 1 - يكون تقدير قيمة المتر المسطح للمبانى المخالفة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على مستوى المحافظة لكل استخدام (سكنى - تجارى - إدارى - صناعى.. وغيرها) على النحو الموضح بالكشوف المرفقة المؤشر عليها منا بالنظر.

مـادة 2 - تكون قيمة مقابل التصالح للاستخدامات الخدمية غير الهادفة للربح (مساجد - مدارس - معاهد أزهرية - منشآت حكومية.. وغيرها) بقيمة مقابل تصالح خمسين جنيهًا للمتر المسطح.

مـادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

مـادة 4 - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ اليوم التالى لتاريخ نشره، صدر فى 4-5-2024 محافظ قنا أشرف الداودي تقييم مخالفات المبانى للقانون رقم 187 لسنة 2023 بناءً على الكتاب الدورى رقم 98 لسنة 2024 بالرجوع لتقييم اللجنة المشكلة حسب المادة (5) من القانون رقم 17 لسنة 2019 بعد تطبيق الزيادة (25٪) .

مدينة الوقف: 1 شوارع حيوية مستوى ثالث سكني 250 شارع بورسعيد تجاري، 438 إداري، 375 صناعي 344 -2 شارع بعرض 8 أمتار فأكبر مستوى رابع سكنى 188 تجاري 375 إداري 344 صناعي 313 -3 شوارع أقل من 8 أمتار مستوى خامس سكنى 125 تجارى 250 إدارى 219 صناعي 188.

الوحدات المحلية لمركز الوقف: 1 المراشدة مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية للمراشدة تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150

القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية المراشدة مستوى موحد سكنى 63 المراشدة - جزيرة الحمودى - القلمينا تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100

مدينة قفط: 1 شارع بعرض أكبر من 12 مترًا مستوى أول سكنى 313 شارع المحطة - جزء من شارع سعد زغلول شرق مسجد الفتح حتى مدخل الفتح - شارع الأنصارى وهندسة الرى تجارى 625 إدارى 563 صناعى 500 2 شارع بعرض 10 أمتار إلى 12 مترًا مستوى ثان سكنى 281 شارع الجيش - شارع غرب المشروع تجارى 500 إدارى 438 صناعى 406 3 شوارع من 6 أمتار حتى أقل من 10 أمتار مستوى ثالث سكنى 250 جزء من شارع سعد زغلول - الجمهورية - أحمد عرابى - السادات - بورسعيد - مصطفى كامل - شارع الثورة - شارع الأنصارى - هندسة الرى تجارى 438 إدارى 375 صناعى 344 4 شوارع أقل من 6 أمتار مستوى رابع سكنى 188 تجارى 375 إدارى 344 صناعى 313.

الوحدات المحلية لمركز قفط: م الوحدة المحلية المستوى التصنيف القيمة ملاحظات 1 الشيخية مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية بالشيخية تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150 2 البراهمة مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية بالبراهمة تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150 3 القلعة مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية بالقلعة تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150 4 الكلاحين مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية بالكلاحين تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150 القرى والنجوع لمركز قفط: م الوحدة المحلية المستوى التصنيف القيمة ملاحظات 1 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية بالشيخية مستوى موحد سكنى 63 قرية العويضات ونجوعها - قرية الشيخية ونجوعها تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100.

القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية بالبراهمة مستوى موحد سكنى 63 قرية البراهمة ونجوعها تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 3 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية بالقلعة مستوى موحد سكنى 63 قرية الظافرية ونجوعها - قرية بئر عنبر ونجوعها - قرية القلعة ونجوعها تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 4 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية بالكلاحين مستوى موحد سكنى 63 قرية الكلاحين ونجوعها - قرية اللقيطة ونجوعها تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100.

مدينة دشنا: م الوحدة المحلية المستوى التصنيف القيمة ملاحظات 1 شوارع حيوية مستوى أول سكنى 563 شارع السكة الحديد - وشارع طراد النيل - شارع المزارع تجارى 1250 إدارى 1125 صناعى 1000 2 شوارع حيوية بدرجة أقل مستوى ثان سكنى 500 شارع نجع عوض - شارع جبانة النصارى - شارع طريق مصر أسوان - شارع الزهراء - شارع الجناين - شارع المحطة تجارى 1125 إدارى 1000 صناعى 875 3 شارع أكبر من 12 مترًا مستوى ثالث سكنى 438 تجارى 1000 إدارى 875 صناعى 750 4 شارع بعرض 8 أمتار إلى 12 مترًا مستوى رابع سكنى 375 تجارى 875 إدارى 750 صناعى 625 5 شوارع أقل من 8 أمتار مستوى خامس سكنى 313 تجارى 750 إدارى 625 صناعى 500.

الوحدات المحلية لمركز دشنا: م الوحدة المحلية المستوى التصنيف القيمة ملاحظات 1 السمطا بحرى مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية السمطا بحرى تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150 2 فاو قبلى مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية فاو قبلى تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150 3 أبو دياب غرب مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية أبو دياب غرب تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150 4 أبو مناع غرب مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية أبو مناع غرب تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150 5 أبو مناع بحرى مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية أبو مناع بحرى تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150.

القرى والنجوع لمركز دشنا: م الوحدة المحلية المستوى التصنيف القيمة ملاحظات 1 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية السمطا بحرى مستوى موحد سكنى 63 السمطا قبلى - السمطا بحرى - العطيات تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 2 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية فاو قبلى مستوى موحد سكنى 63 فاو قبلى - الصبريات - فاو غرب - فاو بحرى تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 3 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية أبو دياب غرب مستوى موحد سكنى 63 أبو دياب غرب - أبو دياب شرق - العزب تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 4 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية أبو مناع غرب مستوى موحد سكنى 63 أبو مناع شرق - أبو مناع قبلى - أبو مناع غرب تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 5 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية أبو مناع بحرى مستوى موحد سكنى 63 نجع عزوز - نجع الشيخ على شرق - نجع سعيد - أبو مناع بحرى تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100.

مدينة قوص: م المكان المستوى التصنيف القيمة مثال على الشوارع 1 مناطق تجارية مستوى أول سكنى 563 شارع أبو العباس ۸ أمتار تجارى 1250 إدارى 1125 صناعى 1000 2 شارع من 16 مترًا فأكبر مستوى ثان سكنى 500 (طريق النصر - جسر القزاز - الجمهورية- شارع البحر - شارع ۲۳ يوليو) تجارى 1125 إدارى 1000 صناعى 875 3 شارع من ١٢ مترًا - إلى أقل من ١٦ مترًا مستوى ثالث سكنى 438 (شارع البرلمان - شارع نجع أبو عطا) تجارى 1000 إدارى 875 صناعى 750 4 شارع من ۸ أمتار إلى أقل من ۱۲ مترًا مستوى رابع سكنى 375 جميع الشوارع ما عدا أبو العباس تجارى 875 إدارى 750 صناعى 625 5 شوارع أقل من 8 أمتار مستوى خامس سكنى 313 تجارى 750 إدارى 625 صناعى 500.

القرى والنجوع بمركز قوص: م الوحدة المحلية المستوى التصنيف القيمة ملاحظات 1 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية جراجوس مستوى موحد سكنى 63 (جزيرة مطير - الخرائفة الحلة - الجمالية - الشعرانى - جراجوس) تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 2 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية الحراجية مستوى موحد سكنى 63 (الحراجية - المخزن - الحمر والجعافرة - الكراتية - المقارين - المقربية) تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 3 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية بالكلالسة مستوى موحد سكنى 63 (عباسة - شنهور - المعرى - المسيد - الكلالسة) تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 4 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية بحجازة قبلي مستوى موحد سكنى 63 (حجازة قبلى - العليقات - حجازة بحري) تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 5 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية بخزام مستوى موحد سكنى 63 (خزام - المفرجية - العياشة - العقب) تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100.

الوحدات المحلية لمركز قوص: م الوحدة المحلية المستوى التصنيف القيمة ملاحظات 1 جراجوس مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية جراجوس تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150 2 الحراجية مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية الحراجية تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150 3 الكلالسة مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية الكلالسة تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150 4 حجازة قبلي مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية حجازة قبلی تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150 5 خزام مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية خزام تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150.

مدينة فرشوط: م المكان المستوى التصنيف القيمة مثال على الشوارع 1 شوارع حيوية مستوى أول سكنى 313 شارع زغلول - شارع المنوفى - شارع أحمد بدوي تجارى 625 إدارى 563 صناعى 500 2 شوارع حيوية بدرجة أقل مستوى ثان سكنى 281 شارع بورسعيد من المزلقان حتى نهاية شارع مصرف الضمرانية - شارع مصرف الضمرانية - شارع المحطة حتى شارع الشيخ زغلول تجارى 500 إدارى 438 صناعى 406 3 شارع من ۱۲ مترًا فأكبر مستوى ثالث سكنى 250 تجارى 438 إدارى 375 صناعى 344 4 شارع بعرض من ٨ أمتار إلى أقل من ١٢ مترًا مستوى رابع سكنى 188 تجارى 375 إدارى 344 صناعى 313 5 شوارع أقل من 8 أمتار مستوى خامس سكنى 125 تجارى 250 إدارى 219 صناعى 188.

الوحدات المحلية لمركز فرشوط: م الوحدة المحلية المستوى التصنيف القيمة ملاحظات 1 العركي مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية العركي تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150 2 الكوم الأحمر مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية الكوم الأحمر تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150 3 العسيرات مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية العسيرات تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150.

القرى والنجوع لمركز فرشوط: م الوحدة المحلية المستوى التصنيف القيمة ملاحظات 1 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية العركي مستوى موحد سكنى 63 الدهسة - العركى - النجوع تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 2 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية الكوم الأحمر مستوى موحد سكنى 63 نجع الحاج سلام - رفاعة – الكوم الأحمر تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 3 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية العسيرات مستوى موحد سكنى 63 العسيرات - القبيبة - كوم البيجا تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100.

مدينة قنا: م المكان المستوى التصنيف القيمة مثال على الشوارع 1 شوارع رئيسية بوسط المدينة (قلب المدينة) تتميز التخطيط العمرانى والنشاط التجاري مستوى أول سكنى 750 شارع ۲۳ يوليو من ميدان الساعة حتى ميدان جامع ناصر - شارع الجمهورية - شارع ٢٦ يوليو - شارع الأقصر (امتداد ۲۳ يوليو قبلي) شارع كوبرى دندرة تجارى 1500 إدارى 1250 صناعى 1125 2 الطرق الإقليمية والشوارع من ۲۰ مترًا فأكبر طبقًا للطبيعة مستوى ثان سكنى 625 الطريق الإقليمى ( قنا - أسوان) طريق شارع السيد عبد الرحيم القناوى - البحر الأحمر طريق قنا سفاجا تجارى 1250 إدارى 1188 صناعى 1000 3 شوارع بعرض ١٠ أمتار إلى اقل من ٢٠ مترًا مستوى ثالث سكنى 563 منطقة جنوب المدينة - مساكن عثمان - شمال المدينة - المشروعات تجارى 1125 إدارى 1125 صناعى 875 4 شوارع بعرض ٦ أمتار الى اقل من ١٠ أمتار مستوى رابع سكنى 500 منطقة جنوب المدينة - مساكن عثمان - شمال المدينة - المشروعات تجارى 1000 إدارى 938 صناعى 750 5 شوارع اقل من ٦ أمتار مستوى خامس سكنى 438 تجارى 875 إدارى 875 صناعى 625

الوحدات المحلية لمركز قنا: م الوحدة المحلية المستوى التصنيف القيمة ملاحظات 1 المحروسة مستوى أول سكنى 125 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية للمحروسة تجارى 250 إدارى 219 صناعى 188 2 دندرة مستوى أول سكنى 125 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية دندرة تجارى 250 إدارى 219 صناعى 188 3 أبنود مستوى أول سكنى 125 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية ابنود تجارى 250 إدارى 219 صناعى 188 4 القناوية مستوى أول سكنى 125 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية القناوية تجارى 250 إدارى 219 صناعى 188 5 أولاد عمرو مستوى أول سكنى 125 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية أولاد عمرو تجارى 250 إدارى 219 صناعى 188 6 الجبلاو مستوى أول سكنى 125 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية الجبلاو تجارى 250 إدارى 219 صناعى 188 7 الأشراف الغربية مستوى أول سكنى 125 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية الأشراف الغربية تجارى 250 إدارى 219 صناعى 188.

القرى والنجوع لمركز قنا: م الوحدة المحلية المستوى التصنيف القيمة ملاحظات 1 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية المحروسة مستوى موحد سكنى 63 الدير الشرقى - الدير الغربى - الطويرات - المحروسة تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 2 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية دندرة مستوى موحد سكنى 63 دندرة - الترامسة تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 3 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية أبنود مستوى موحد سكنى 63 کرم عمران - الكلاحين - أبنود تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 4 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية القناوية مستوى موحد سكنى 63 القناوية - المخادمة - الشيخ عيسى – الأشراف البحرية تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 5 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية أولاد عمرو مستوى موحد سكنى 63 أولاد عمرو - الغوصة - الحجيرات - جزيرة الطوابية - الطوابية تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 6 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية الجبلاو مستوى موحد سكنى 63 الجبلاو - الصالحية تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 7 القرى والنجوع التابع للوحدة المحلية الأشراف الغربية مستوى موحد سكنى 63 العسلية - الأشراف القبلية الأشراف الشرقية - الأشراف الغربية تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 مدينة نقادة: م المكان المستوى التصنيف القيمة مثال على الشوارع 1 شوارع حيوية مستوى أول سكنى 313 شارع جمال عبد الناصر - شارع البرلمان تجارى 625 إدارى 563 صناعى 500 2 شوارع أكبر من أو يساوی ۱۰ أمتار مستوى ثانٍ سكنى 281 شارع البحر - شارع ۲۳ يوليو - شارع نجع أبو عطا - شارع الشيخ حسين تجارى 500 إدارى 438 صناعى 406 3 شارع بعرض أقل من ۱۰ أمتار حتى ۸ أمتار مستوى ثالث سكنى 250 شارع الرشيد - شارع بورسعيد - شارع الوحدة العربية - شارع شكرى القواتري تجارى 438 إدارى 375 صناعى 344 4 شوارع اقل من ٨ أمتار مستوى رابع سكنى 188 جميع الشوارع أقل من ٨ أمتار فى جميع المركز ما عدا المنطقة القديمة تجارى 375 إدارى 344 صناعى 313 5 شوارع المنطقة القديمة مستوى خامس سكنى 125 المنطقة القديمة أصل المنشاء للمركز تجارى 250 إدارى 219 صناعى 188 الوحدات المحلية لمركز نقادة: م الوحدة المحلية المستوى التصنيف القيمة ملاحظات 1 البحرى قمولا مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية بالبحرى قمولا تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150 2 طوخ مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية بطوخ تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150.

القرى والنجوع لمركز نقادة: م الوحدة المحلية المستوى التصنيف القيمة ملاحظات 1 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية بالبحرى قمولا مستوى موحد سكنى 63 الأوسط قمولا- البحرى قمولا- دنفيق تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 2 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية بطوخ مستوى موحد سكنى 63 طوخ - الزوايدة - الخطارة تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 مدينة أبو تشت: م المكان المستوى التصنيف القيمة مثال على الشوارع 1 شوارع تجارية مستوى ثان سكنى 500 شارع المستشفى - شارع بورسعيد - شارع أبو تشت والإصلاح تجارى 1125 إدارى 1000 صناعى 875 2 شارع أكبر من ۱۲ مترًا مستوى ثالث سكنى 438 تجارى 1000 إدارى 875 صناعى 750 3 شارع بعرض من ٨ أمتار إلى ۱۲ مترًا مستوى رابع سكنى 375 تجارى 875 إدارى 750 صناعى 625 4 شوارع أقل من 8 أمتار مستوى خامس سكنى 313 تجارى 750 إدارى 625 صناعى 500.

الوحدات المحلية لمركز أبو تشت: م الوحدة المحلية المستوى التصنيف القيمة ملاحظات 1 القصير بخانس مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية القصير بخانس تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150 2 بخانس مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية ببخانس تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150 3 أبو شوشة مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية بأبوشوشة تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150 4 القارة مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية بالقارة تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150 5 سمهود مستوى ثان سكنى 81 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية بسمهود تجارى 188 إدارى 175 صناعى 150.

القرى والنجوع لمركز أبو تشت: م الوحدة المحلية المستوى التصنيف القيمة ملاحظات 1 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية القصير بخانس مستوى موحد سكنى 63 المحارزة - الزرايب - الحبيلات الشرقية - النجمة والحمران - الأميرية - قصير بخانس تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 2 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية بخانس مستوى موحد سكنى 63 بخانس القلعية - جزيرة الدوم - الحسانات - الزرقة - الشقيقي تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 3 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية أبو شوشة مستوى موحد سكنى 63 العمرة - الرواتب - العوامر وبنى برزة - الشرقى سمهود - البحرى سمهود - الأوسط سمهود - الخوالد - أبو شوشة تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 4.

القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية القارة مستوى موحد سكنى 63 الحبيلات الغربية - عزبة البوصة - كوم يعقوب - السليمات الرفشة - الكرنك - القارة - بلاد المال قبلي تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 5 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية سمهود مستوى موحد سكنى 63 سمهود - القبلى سمهود - بلاد المال بحرى - العوامر الغربية - كوم جابر تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 مدينة نجع حمادى: م المكان المستوى التصنيف القيمة مثال على الشوارع 1 شوارع حيوية مستوى أول سكنى 750 شارع حسنى مبارك - وشارع ۳۰ مارس تجارى 1500 إدارى 1250 صناعى 1125 2 شوارع من ١٦ مترًا فأكبر مستوى ثان سكنى 625 تجارى 1250 إدارى 1188 صناعى 1000 3 شوارع من ۱۰ أمتار إلى اقل من ١٦ مترًا مستوى ثالث سكنى 563 تجارى 1125 إدارى 1125 صناعى 875 4 شوارع من ٦ أمتار إلى أقل من ١٠ أمتار مستوى رابع سكنى 500 تجارى 1000 إدارى 938 صناعى 750 5 شوارع أقل من ٦ أمتار مستوى خامس سكنى 438 تجارى 875 إدارى 875 صناعى 625.

الوحدات المحلية لمركز نجع حمادى: م الوحدة المحلية المستوى التصنيف القيمة ملاحظات 1 الرحمانية قبلى مستوى أول سكنى 125 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية بالرحمانية قبلى تجارى 250 إدارى 219 صناعى 188 2 الغربى بهجورة مستوى أول سكنى 125 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية بالغربى بهجورة تجارى 250 إدارى 219 صناعى 188 3 الحلفاية بحري مستوى أول سكنى 125 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية بالحلفاية بحرى تجارى 250 إدارى 219 صناعى 188 4 أولاد نجم القبلية مستوى أول سكنى 125 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية بأولاد نجم القبلية تجارى 250 إدارى 219 صناعى 188 5 هو مستوى أول سكنى 125 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية بهو تجارى 250 إدارى 219 صناعى 188 6 بهجورة مستوى أول سكنى 125 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية ببهجورة تجارى 250 إدارى 219 صناعى 188 7 أولاد نجم بهجورة مستوى أول سكنى 125 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية بأولاد نجم بهجورة تجارى 250 إدارى 219 صناعى 188 8 السلامية مستوى أول سكنى 125 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية بالسلامية تجارى 250 إدارى 219 صناعى 188 9 الشعائية مستوى أول سكنى 125 جميع الشوارع التابعة للوحدة المحلية بالشعائية تجارى 250 إدارى 219 صناعى 188.

القرى والنجوع بمركز نجع حمادى: م الوحدة المحلية المستوى التصنيف القيمة ملاحظات 1 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية الرحمانية قبلي مستوى موحد سكنى 63 الصياد - القناوية البحرية - القصر - الرحمانية قبلي تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 2 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية الغربى بهجورة مستوى موحد سكنى 63 أبوعمورى - الغربى بهجورة - القمانة تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 3 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية للحلفاية بحرى مستوى موحد سكنى 63 الحلفاية قبلى - الحلفاية بحرى - الرئيسية - السمانية - الشاورية تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 4.

القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية أولاد نجم القبلية مستوى موحد سكنى 63 الشرقى بهجورة - أولاد نجم القبلية تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 5 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية هو مستوى موحد سكنى 63 هو - الدرب تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 6 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية بهجورة مستوى موحد سكنى 63 بهجورة تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 7.

القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية أولاد نجم بهجورة مستوى موحد سكنى 63 أولاد نجم التمة - أولاد نجم بهجورة - الحفناوية تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 8 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية السلامية مستوى موحد سكنى 63 السلامية - الغربى بالسلامية - المصالحة - الهيشة تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100 9 القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية الشعانية مستوى موحد سكنى 63 عزبة البوصة - أبوخزام الشعانية - حمرة دوم تجارى 125 إدارى 113 صناعى 100.