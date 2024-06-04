الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بشرى سارة لموظفي الدولة.. إجازة رسمية طويلة في يوليو 2024

إجازة - أرشيفية
إجازة - أرشيفية

كشفت الأجندة الرسمية للعطلات والإجازات لعام 2024، عن مفاجأة سارة لموظفي الدولة في كل من الحكومة والقطاع العام، وكذلك القطاع الخاص، حيث ستشهد إجازة رسمية طويلة في شهر يوليو المقبل تصل إلى 11 يومًا، منها 4 أيام متصلة في بداية الشهر.

تفاصيل الإجازات

الخميس 4 يوليو: بديلًا عن يوم الأحد 30 يونيو، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وفقًا للقرار الوزاري بترحيل الإجازات التي تصادف أول أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

الجمعة 5 يوليو: عطلة أسبوعية.

السبت 6 يوليو: عطلة أسبوعية.

الأحد 7 يوليو: بمناسبة الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة والعام الهجري الجديد 1446 هـ.

الجمعة 12 يوليو: عطلة أسبوعية.

السبت 13 يوليو: عطلة أسبوعية.

الجمعة 19 يوليو: عطلة أسبوعية.

السبت 20 يوليو: عطلة أسبوعية.

الخميس 25 يوليو: بديلًا عن يوم الثلاثاء 23 يوليو ذكرى ثورة 1952، وفقًا للقرار الوزاري بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

الجمعة 26 يوليو: عطلة أسبوعية.

السبت 27 يوليو: عطلة أسبوعية.

قانون العمل

وتنص مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أنه يجوز لصاحب العمل استدعاء العامل في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلبت حاجة العمل وجوده في هذا اليوم، مقابل أن يعوضه ماديًا بمنحه مثلي الأجر عن ذلك اليوم، محسوبًا على أجره الشهري الأساسي.

وتهدف هذه الإجازات الطويلة إلى منح الموظفين فرصة للاسترخاء وإعادة شحن طاقاتهم، وتعزيز الإنتاجية في العمل.

القطاع الخاص القطاع العام الحكومة تفاصيل الإجازات ذكرى الهجرة النبوية الشريفة قانون العمل

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