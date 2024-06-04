عم حارث يكشف كواليس مشادة أفشة وكولر فى الأهلى وتفاصيل جلسة بيبو

كشف حارث محمود علي، الشهير بـ"عم حارث" أقدم عامل مهمات في النادي الأهلى، حقيقة مشادة وتعنيف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، لصانع ألعاب فريقه محمد مجدي "أفشة"، بسبب استياء الأول من تصريحات الأخير، خلال ظهوره في بعض البرامج الرياضية مؤخرًا.

عم حارث يكشف حقيقة وجود خلافات بين أفشة وكولر

وقال أقدم عامل مهمات بالنادي الأهلي خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة كورة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:" لم يحدث أي أزمة بين أفشة ومارسيل كولر في مران الأهلي أمس، اللاعب حضر في موعد المران الطبيعي في الرابعة عصرًا، وغادر النادي الساعة الثامنة والنصف مساءً".

وأضاف: " محمد مجدي أفشة عقد جلسة أمس مع خالد بيبو مدير الكرة على هامش المران، ولم يكن هناك أي أزمة إطلاقًا بين اللاعب والمدرب أو مدير الكرة، والجلسة التي جمعت بين اللاعب وبيبو كانت عادية تمامًا وليس بها أي أزمة، وانتهت الجلسة مع انتهاء المران وغادر الجميع في هدوء".

وأردف عامل مهمات الأهلي:" أفشة من اللاعبين المحببين لي على مستوى الكرة أو الشخصي، واللاعب كان أحد أكبر أسباب شهرة أغنية سطلانة، لأنه كان دائم الاستماع لها في سيارته، وكنت أقوم أنا وهو بالرقص عليها في النادي بعد المران، ويقوم بنشر فيديوهاتي معه عبر حساباته الشخصية، وتكرر الأمر في مباراة نهائي إفريقيا مع زملائه".

وزاد:" سعدت برقصي مع أفشة في نهائي إفريقيا عقب مباراة الترجي التونسي، وشاهدت صوره لي مع اللاعب وهو يحملني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم أشعر وقتها بما يفعل اللاعب وشاهدت الصورة في اليوم التالي، لاعبو الأهلي يعتبرونني والدهم وأنا أعتبرهم أبنائي، وهناك علاقة طيبة بيني وبين الجميع دون استثناء".

عم حارث بدأ عمله في النادي الأهلي عام 1973، وأصبح من أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ القلعة الحمراء، فقد حقق معه العديد من الإنجازات، ليصل رصيده إلى 90 بطولة كاملة مع الفريق، بما في ذلك 12 لقب دوري أبطال أفريقيا.