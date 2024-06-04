"لابيد" يهاجم "بن غفير" و"سموتريتش" بسبب إرادتهما فى الحكم العسكرى الدائم بغزة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعضو مجلس وزراء الاحتلال المتشدد، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يريدان حكمًا عسكريًا في غزة ولا يهمهما ما سيحدث للمحتجزين، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أكد لابيد أنه "علينا التأكد من أن حماس لن تبقى في السلطة ولكن يجب إبرام صفقة المحتجزين أولًا".

وتابع لابيد، خلال تصريحات نقلتها القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن "إذا كانت الصفقة تعني وقف الحرب في هذه المرحلة فليوقفوا الحرب ويعيدوا المحتجزين إلى الوطن"، لافتًا إلى أنه لم ينجح الضغط العسكري سوى في إعادة مختطفة واحدة فقط منذ بداية الحرب.

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية أن "المحتجزين يموتون في غزة كل يوم ونحن بحاجة لإبرام صفقة لإعادتهم".

وعلى صعيد آخر، هدد عضو مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المتشدد، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالاستقالة إذا وافقت إسرائيل على اتفاق بايدن للسلام المقترح في غزة، قائلًا إن الشيء الوحيد الذي يجب فعله زيادة الضغط العسكري على حماس.

وقال سموتريتش: "إن الاقتراح الخطير الذي تحدث عنه الرئيس بايدن قدمته حكومة الحرب بدون سلطة وضد القانون، وهو غير ملزم لحكومة إسرائيل ودولة إسرائيل".

فيما اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بنيامين نتنياهو بمحاولة "تبرئة" اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، وكرر تهديده بالانسحاب من الحكومة.