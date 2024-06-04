الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اجتماع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمناقشة إدارة الحركة والصيانة

مسئولوا المجتمعات
مسئولوا المجتمعات العمرانية

استقبل المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أكرم سعد محمد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، والمهندس مصطفى محمد عبد الحفيظ، مدير عام الصيانة والحملة بالهيئة، وبحضور طارق حسن هيبه، رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات بالهيئة، وسمير الشافعى، مدير إدارة الحركة بالهيئة، وجورج جلع ساويرس، مدير التشغيل بالهيئة، ورامى حسين، المدير الإداري للحركة بالهيئة، ومسؤولي ومديري إدارات الحركة والصيانة من أجهزة المدن.

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وأكد أكرم سعد محمد أنه سيعمل على الرؤية الاستراتيجية للإدارة الجديدة في المرحلة القادمة، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الأداء في إدارة الحركة، وتحقيق الأهداف التنموية التي أُنشئت من أجلها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها.

وعقد أكرم سعد، اجتماعا مع مديري إدارة الصيانة والحملة برئاسة الهيئة والأجهزة التابعة لها في قاعة الاجتماعات الرئيسية بجهاز تنمية مدينة بدر. وأكد أن الاجتماع يهدف إلى التعارف وتوضيح الرؤية الاستراتيجية للإدارة الجديدة في المرحلة القادمة للوصول إلى أعلى مستويات الأداء في إدارة الحركة لتحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها.

وأشار مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية إلى أن هيئة المجتمعات تسعى إلى توحيد أسلوب العمل في إدارة الحركة والصيانة على مستوى رئاسة الهيئة والأجهزة. كما ناقش مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية أهم مشاكل إدارة الحركة والصيانة بالأجهزة، مشددًا على أهمية تعزيز دور الاستفادة من الطاقات غير المستغلة وعرضها على الأجهزة الأخرى، وكذلك تعزيز التعاون بين إدارة الحركة وإدارة المخازن للحد من الرواكد والتخزين الأمثل لقطع الغيار ومستلزمات التشغيل.

وتم ختام الاجتماع بمناقشة بعض الموضوعات، وتم فتح الأسئلة والرد على جميع التساؤلات، حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

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