الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظة كفر الشيخ تعتمد تعديل استخدام أرضٍ من ترفيهي إلى متعدد الأغراض

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أصدرت محافظة كفر الشيخ قرارًا رقم 70 لسنة 2021 يقضي بتعديل استخدام جزء من المخطط التفصيلي لمدينة كفر الشيخ، في اللوحة رقم (12) من ترفيهي إلى متعدد الأغراض (تجارى/إداري/سكني)، ويأتي القرار بناءً على طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وموافقة لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة، وكتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

ويهدف القرار إلى تنمية المنطقة وتلبية احتياجاتها المتزايدة من المنشآت التجارية والإدارية والسكنية، مع مراعاة الاشتراطات البنائية والبيئية المعمول بها، وتم نشر القرار في الوقائع المصرية، ويصبح القرار ساري المفعول اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

التأثير المتوقع

من المتوقع أن يساهم القرار في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية في المنطقة، وتوفير المزيد من فرص العمل للسكان المحليين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما نشرت محافظة مطروح قرارًا رقم 93 لسنة 2024 بشأن اعتماد الاشتراطات البنائية المؤقتة لمنطقة نقل تواجدات المعظمة الألمانية والمقابر الإيطالية حتى يتم اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة العلمين.

الوقائع الرسمية محافظة كفر الشيخ المخطط التفصيلي ترفيهى متعدد الأغراض تجارى إدارى سكنى التنمية العمرانية

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