الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار داخلي لعقار قديم مأهول بالسكان مكون من ثلاثة طوابق ودور أرضي تسبب في مصرع شخص، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار الانهيار وسؤال شهود العيان والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بورود بلاغ بانهيار داخلي لأسقف من منزل ووجود أشخاص محتجزين بـ"2 شارع محمد الكلزة، ناصية الحديني" من شارع محرم بك بدائرة قسم الشرطة.

انهيار عقار محرم بك

على الفور انتقلت قوات مباحث القسم برفقة مسئولي الحي وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والحريق، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من ثلاثة أدوار وانهيار سقف الدور الثاني على الدور الأول، ويقطن بالمنزل ساكن واحد وهو المحتجز أسفل الانقاض.

علي الفور تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من انتشال جثة المحتجز ويدعى إبراهيم شحاتة، 50 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وكشفت التحريات عن أن العقار عبارة عن دور أرضي وطابقين علوين وجزء بالثالث بناء قديم أسقف خشبية وحوائط حاملة وكل دور به شقتين، وصادر له قرار بترميم شامل رقم 286 لسنة 1996 ولم ينفذ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد حبيب إخطارا من غرفة عمليات المحافظة بورود بلاغ بانهيار أجزاء كبيرة بالدور الخامس علي الدور الرابع من عقار بعزبة منسي في منطقة مطار النزهة.

علي الفور انتقلت قيادات الحي بصحبه قوات الدفاع المدني، وضباط مباحث القسم إلي مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار أجزاء كبيرة من الدور الخامس على الدور الرابع علوي بالعقار الكائن 23 شارع المصانع أمام الفرن بعزبة منسى مطار النزهة نطاق حي شرق، دون إصابات بشرية أو خسائر مادية.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحاله الأمر إلى مهندسي الحي ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط  ووضع حواجز حول العقار والتنبيه على قاطنيه بالإخلاء المؤقت، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تشكيل لجنة هندسية إنهيار اجزاء عقار بالإسكندرية محرم بك

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