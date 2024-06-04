الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس حى الضواحى تقود حملة لوقف تحويل الوحدات السكنية إلى محلات تجارية ببورسعيد

الأجهزة التنفيذية
الأجهزة التنفيذية بحى الضواحي

واصلت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحي ببورسعيد بقيادة سمر الموافى، صباح اليوم حملاتها المكثفة للتصدى لظاهرة تحويل الوحدات السكنية إلى محلات تجاريه بعدد من مناطق وشوارع الحي، في إطار جهود الحى المستمرة لإزالة كافة المخالفات غير القانونية وصدور قانون التصالح في مخالفات البناء الذى يمنع التصالح في المخالفات التى تتم بعد تاريخ 17/12/20/23

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 محلات

وأكدت رئيس الحي أن الحملة قد أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 محالّ داخل قام أصحابها بتحويلها من وحدات سكنية إلى تجارية دون ترخيص بمنطقتي زمزم والصفا،مضيفة أنه تم هدم وأزاله الأبواب الخاصة بكافة المحالّ المخالفة داخل الوحدات السكنية وجاري استكمال بقية الإجراءات والتأكيد على أصحابها بإعادة الشيء إلى أصله
 

وشددت رئيس الحي على أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولات استغلال الوحدات السكنية في أنشطة تجارية تطبيقا لأحكام القانون التي تمنع تحويل الوحدات السكنية لأغراض تجارية بعد التاريخ الذى حدده قانون التصالح في مخالفات البناء والمحدد بتاريخ 17/12/20/23، مشيرة إلى أنه لن يلتفت إلى طلبات للتصالح تقدم بعد هذا التاريخ.
 

ودعت المواطنين للالتزام بإعادة الوحدات السكنية المحوله إلى نشاط تجاري إلى الغرض المخصص لها تنفيذا للإجراءات القانونية التى تمنع تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري وفقا للكتاب الدورى رقم 1 لسنة 24 الذى ينص على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تحويل الوحدات السكنية الحكومية إلى محلات تجارية مشيره بأن العقوبات تتصاعد من إصدار قرار إزالة وفرض غرامات مالية وصولا إلى فسخ التعاقد وسحب الوحدة السكنية وذلك لقيام أصحابها بالاخلال ببنود العقود المبرمة والتى نصت على عدم تغيير استخدام الوحدات سكنيه اوعمل اى تعديل معمارى بالوحدات.
 

وقالت رئيس الحى إن هذه المخالفات تؤثر على سلامة المبانى، لافته إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال المخالفة، مؤكده على استمرار الحملات واتحاذ قرارات رادعة تجاهها لمنع إنتشارالعشوائية  والحفاظ على الشكل الحضارى للحى.

الأجهزة التنفيذية بحى الضواحي
الأجهزة التنفيذية بحى الضواحي
الأجهزة التنفيذية بحى الضواحي
الأجهزة التنفيذية بحى الضواحي
الأجهزة التنفيذية بحى الضواحي
الأجهزة التنفيذية بحى الضواحي
الأجهزة التنفيذية بحى الضواحي
الأجهزة التنفيذية بحى الضواحي
الأجهزة التنفيذية بحى الضواحي
الأجهزة التنفيذية بحى الضواحي
الأجهزة التنفيذية بحى الضواحي
الأجهزة التنفيذية بحى الضواحي
تصالح قانون ااتصالح بورسعيد بورفؤاد حملات

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