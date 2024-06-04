الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الري يستعرض خطط ري مصر الحديثة مع رئيسة لجنة الزراعة بغرفة الصناعة الفرنسية

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، درة فيعانى رئيس لجنة الزراعة والتصنيع الزراعى والرى بغرفة الصناعة الفرنسية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة اقتصاد المعرفة "منصة بشاير الزراعية".

واستعرض خلال اللقاء مجهودات الوزارة في مجال التحول لأنظمة الرى الحديث، وتشكيل روابط مستخدمى المياه وتفعيل دورها في إدارة المنظومة المائية في مصر.

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أشار سويلم لما تحقق خلال الفترة الماضية فى مجال التحول للرى الحديث من خلال قيام الوزارة بتنفيذ عدة تجارب فى مناطق ريادية للتحول للرى الحديث وقياس مدى التأثير الإيجابى الذى يحققه إستخدام نظم الرى الحديث على ترشيد استخدام المياه وتحسن الإنتاجية المحصولية من حيث الكمية والجودة وتقليل تكاليف الإنتاج وإنعكاس ذلك على زيادة دخل المزارعين، مع إعطاء الأولوية للتحول لنظم الرى الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين، وقيام الوزارة بعرض العديد من النماذج الناجحة للرى الحديث بمناطق مختلفة ومحاصيل متنوعة لتشجيع المزارعين على تنفيذ تجارب مماثلة بأراضيهم، وبالتزامن مع هذه التجارب تقوم الوزارة بالمتابعة الدقيقة والدائمة لإلتزام المزارعين فى الأراضى الرملية بإستخدام نظم الرى الحديث طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والرى.

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مجال تشكيل روابط مستخدمى المياه

أضاف وزير الموارد المائية والرى، أن هذه المجهودات تتكامل مع التطور الكبير الذى حدث مؤخرًا في مجال تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستوى المساقى طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والرى ولائحته التنفيذية، وصولًا لإنتخاب أمناء روابط مستخدمى المياه على مستوى المراكز والمحافظات، وانتخاب مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية، بما يُسهم في مواجهة تحدى تفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، وتوحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى ليقوموا بالتنسيق سويًا في مجال توزيع المياه والمشاركة مع أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية.

 بالإضافة لدور هذه الروابط في توفير منصة مشتركة بين المزارعين لتحديد المحاصيل المنزرعة على نفس المجرى المائى وتسهيل إجراءات استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.

الرى غرفة الصناعة الفرنسية منصة بشاير الزراعية ترشيد المياه نظم الري الحديث المزارعين

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