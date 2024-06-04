الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أفشة يكشف حقيقة إيقافه من قبل كولر بعد حديثه عن زملائه فى الأهلى

محمد مجدي أفشة
محمد مجدي أفشة

ترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة الماضية حول استبعاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الأهلى، للاعب وسط المارد الأحمر، محمد مجدي أفشة، على خلفية تصريحاته ضد زملائه خلال استضافته بأحد البرامج التليفزيونية أمس الأول الأحد.

وكان أفشة ضيف الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "الكورة مع فايق" على فضائية "إم بي سي مصر"، وأطلق تصريحات مثيرة وجدلية حول بعض زملائه في الأهلي لاسيما الثنائي إمام عاشور ومحمود كهربا، كما اختار فايلر أفضل مدير فني للفريق الأحمر، وخلال مران الأهلي في اليوم الثاني من الحلقة التي كان ضيفها، لم يظهر أفشة في التدريبات الجماعية، وسط تأكيدات بأن السويسري كولر منعه من حضور المران، ومطالبته لمدير الكرة خالد بيبو، بتوقيع عقوبة مالية عليه بعد تصريحاته بالبرنامج.

حقيقة إيقاف أفشة بقرار من كولر

من جانبه، كشف إبراهيم فايق، خلال الساعات الأخيرة الماضية، حقيقة إيقاف أفشة كما تردد، مؤكدًا تواصله مع نجم الأهلي للحصول على رد قاطع منه ومعرفة سبب غيابه عن مران الفريق الأحمر، أمس الإثنين.

وقال فايق، خلال برنامجه: "اتكلمت مع أفشة شخصيًا من شويه، وقال لي لم يتم إيقافي، وماحدش كلمني ومفيش أي حاجة".

وأضاف أفشة، لـ"فايق": "أنا روحت النادي النهارده وركبتي كانت وجعاني وعندي مشكلة فيها، واتمرنت تمرينات منفردة بس في الجيم".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد عاد إلى التدريبات الجماعية، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها كولر للاعبين، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 بتاريخ المارد الأحمر، بعد التغلب على الترجي التونسي في المباراة النهائية إثر التعادل السلبي معه ذهابًا في رادس والفوز في القاهرة بهدف دون رد.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فاركو في تمام السابعة مساء الجمعة، 14 يونيو الجاري، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ11 بمسابقة الدوري الممتاز "دوري نايل"، وهي المباراة المؤجلة من يوم 2 يناير الماضي.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، فيما يأتي فاركو في المركز الـ16 برصيد 21 نقطة.

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