كرمة سامي: فعاليات ثقافية مصرية أيرلندية مشتركة بـ "القومي للترجمة"

التقت دكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة، أمس الإثنين، وسفيرة أيرلندا بالقاهرة، حيث بحثتا آليات التعاون المشترك بين المركز القومي للترجمة السفارة الأيرلندية بالقاهرة.

فعاليات ثقافية مصرية أيرلندية مشتركة بـ "القومي للترجمة"

التقت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة أمس الأثنين، والسيدة نولا أوبراين سفيرة أيرلندا بالقاهرة، حيث تم خلال اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين المركز القومي للترجمة السفارة الأيرلندية بالقاهرة.



وأكدت الدكتورة كرمة سامي خلال اللقاء بأنه جاري الإعداد والتنسيق لتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية المشتركة التي تسلط الضوء على الثقافة الأيرلندية خلال الفترة القادمة.

وكان المركز القومي للترجمة قد أطلق النسخة الثامنة من مسابقة كشاف المترجمين بالتعاون مع سفارة أيرلندا بالقاهرة، والتي خصصت للاحتفال بمئوية حصول الشاعر الأيرلندي الكبير “ويليام بتلر يبتس”، والحائز على جائزة نوبل للآداب، حيث طرح المركز المسابقة لترجمة محاضرته التي ألقاها في حفل تسلمه جائزة نوبل.

توهج وحراك بالمركز القومي للترجمة

ويشهد المركز القومي للترجمة، حالة من التوهج والحراك الزاخر بالأنشطة والفعاليات والأنشطة الثقافية المتعددة. حيث احتفل المركز الأسبوع الماضي باليوم العالمي للقارة السمراء إفريقيا.

كما نظم المركز أمس الإثنين، احتفالية كبري بمئوية الكاتب التشيكي فرانز كافكا وذلك بالتزامن مع مرور قرن علي رحيله، بمشاركة مديرة المركز القومي للترجمة دكتورة كرمة سامي، والمترجمة دكتورة علا عادل، والمترجم دكتور خالد البلتاجي.

أيضًا وبين الأنشطة والفعاليات التي يستعد القومي للترجمة لها، للسنة الثانية على التوالي الاحتفال بيوم اللغة الروسية الخميس المقبل، والموافق 6 يونيو الجاري، بمشاركة عدد كبير من الأساتذة والمختصين باللغة الروسية، حيث تسلط الاحتفالية الضوء هذا العام على الشاعرة الروسية “يوليا درونينا” التي تحل مئوية رحيلها هذا العام، من خلال دراسة وترجمات مختارة من أعمالها تقدمها دكتورة دينا عبّده أستاذ الأدب الروسي ورئيس قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس ‎ومعها من قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، مروة محمود حسين المعيدة بالقسم‎ ورحمة طارق ‎الطالبة بالفرقة الثالثة.

كما ينظم المركز القومي للترجمة مائدة مستديرة حول قضايا الترجمة بين الثقافتين العربية والروسية يديرها المترجم دكتور عامر محمد، أستاذ اللغويات بكلية ألسن عين شمس بمشاركات تمثل أجيال مختلفة من المترجمين وفي ختام الاحتفالية يكرم المركز اسم الدكتور محمد نبيل نوفل الذي قدم لمكتبة المترجم بالمركز مجموعة قيمة من أهم ذخائر المكتبة الروسية.