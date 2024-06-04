الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لابيد: لا نريد "حماس" فى السلطة الفلسطينية وعلينا إبرام صفقة المحتجزين أولًا

لابيد
لابيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن إسرائيل عليها التأكد من أن حماس لن تبقي في السلطة، لكن على تل أبيب إبرام صفقة المحتجزين أولًا.

وتابع لابيد، خلال تصريحات القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه "إذا كانت الصفقة تعني وقف الحرب في هذه المرحلة فليوقفوا الحرب ويعيدوا المحتجزين إلى الوطن"، لافتًا إلى أنه لم ينجح الضغط العسكري سوى في إعادة مختطفة واحدة فقط منذ بداية الحرب.

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية أن المحتجزين يموتون في غزة كل يوم، مشيرًا إلى أن تل أبيب بحاجة لإبرام صفقة لإعادتهم.

المعارضة الإسرائيلية إسرائيل حماس زعيم المعارضة الإسرائيلية

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