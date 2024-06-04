موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في محافظة الدقهلية.. العيد فرحة

يهل عيد الأضحى 2024 نسماته العطرة، حاملًا معه أجواء الفرح والبهجة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وتحرص وزارة الأوقاف المصرية على إعلان موعد صلاة عيد الأضحى المبارك سنويًا، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، الدستور تقدم لكم موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ الموافق 2024 م في محافظة الدقهلية.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الدقهلية

يوم العيد: يوم الأحد، 10 ذي الحجة 1445 هـ الموافق 16 يونيو 2024 م، ووقت صلاة العيد: بعد شروق الشمس بحوالي ساعة، أي في الساعة 5:57 صباحًا بتوقيت محافظة الدقهلية.

مواعيد شروق الشمس في محافظة الدقهلية

وتختلف مواعيد شروق الشمس باختلاف الموقع الجغرافي داخل محافظة الدقهلية.

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أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة الدقهلية

وتقام صلاة عيد الأضحى في العديد من المساجد والساحات في محافظة الدقهلية، ويمكنك الاستعلام عن أماكن صلاة العيد في منطقتك من خلال:

موقع وزارة الأوقاف المصرية: https://ar.awkafonline.com/،مديرية الأوقاف في محافظة الدقهلية: يمكنك التواصل مع مديرية الأوقاف في الدقهلية هاتفيًا أو من خلال زيارة مقرها للاستعلام عن أماكن صلاة العيد.

أدعية عيد الأضحى المبارك

هناك العديد من الأدعية التي يمكن للمسلمين الدعاء بها في عيد الأضحى المبارك، منها:

دعاء صلاة العيد: "اللهم تقبل منا حجنا وصيامنا وتقربنا". دعاء التضحية: "اللهم هذا منك ولك إليك، تقبل مني". دعاء الشكر: "الحمد لله والشكر لله لا إله إلا الله والله أكبر".

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