التحقيق مع عاطل بتهمة استغلال القاصرات في الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حجز تشكيل عصابي مكون من عاطل و3 سيدات على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم باستغلال الفتيات القاصرات فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الهواتف المحموله لفحصها.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، باستغلال عاطل الفتيات القاصرات فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه وبصحبته 3 سيدات "إحداهن لها معلومات جنائية"، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتواء أحدهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.