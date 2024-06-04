الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمره 80 عاما.. رحلة عائلة السنانين من العائلة المالكة للطب الشرعي (فيديو)

مهنة دقيقة لا تتقبل سوى الأيدي المحترفة لتقف أمام آلة حجرية سرعتها كبيرة، لكنها تستطيع التحكم فيها لسن الأدوات الحادة، وتعتبر مهنة السنانين من اقدم المهن التراثية المتواجده قديما ولكن تلك العائلة ظلت محافظة عليها ويتوارثونها جيلًا بعد جيل منذ عام 1937.

يروي محمد مصطفى، سنان، أن المهنة قديمة وورثوها عن جدهم الكبير عندما كان يعمل في تلك المهنة مع العائلة المالكة لتصنيع السكاكين والمعالق وأدوات الزراعة وغيرها، لتكمل عائلة السنانين مسار حياتها مع أقدم المهن حتى الجيل الرابع منذ 80 عامًا، ليحترفونها ويرفضون أن يتركوها، محافظين على ما بدأه الأجداد من ذات المحل القديم.

سكاكين مختلفة الأحجام والأنواع، ومقاص حديدية، يقف كل منهم أمام الآلة الحجرية، ويعرف إلى أي مدى ستصبح تلك الأدوات حادة للغاية مع اختلاف طريقه العمل في كل نوع. 

يواصل الرجل أن الأمر لا يقف على سن تلك الأدوات المنزلية فقط، ولكن يتخصصون أيضًا في سن أدوات الجراحة والتشريح بمختلف أنواعها وأشكالها لطلاب كليات الطب وعدد من المستشفيات.

"بنعلم الجيل الرابع دلوقتي"، يقول العم مصطفى أنهم مع تطور التفكير والحداثة “فتلك المهنة لن تندثر وسنورثها لأبناؤنا، وهذا ما يتم بالفعل من تدريبهم على بعض المعدات الخفيفة حتى يحترفونها ويكملوا مسيرة عائلة السنانين من داخل أقدم المحال”.

txt

"كن الفارس".. رياضة الخيل متعة ومغامرة وسياحة في الإسكندرية (فيديو)

 

 

IMG_20240604_084645
IMG_20240604_084645
IMG_20240604_084628
IMG_20240604_084628
IMG_20240604_084509
IMG_20240604_084509
IMG_20240604_084456
IMG_20240604_084456
IMG_20240604_084429
IMG_20240604_084429
مهنة السنانين أقدم الحرف التراثية عيد الأضحى السنانين حرفة تراثية الإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل|القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242