وفد الكنيسة الروسية يشيد بدعم السياحة الدينية في سمالوط

استقبلت إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكسية، وفدًا رفيع المستوى من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، ضم رؤساء أديرة ورهبان وراهبة من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية برئاسة نيافة المطران إيسيدور Metropolitan Isidor of Smolensk and Dorogobuzh، Head of the Smolensk Metropolis.

جاءت تلك الزيارة ضمن زيارتهم للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضمت العديد من الأديرة والمعالم الكنسية التي تذخر بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر.

بدأت زيارة الوفد لإيبارشية سمالوط بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية الشهداء العور، حيث تباركوا من مزار الشهداء الذي يحوي رفاتهم المقدسة، مستعرضين المتحف والبانوراما الخاصين بهم فضلًا عن النصب التذكاري الذي أقيم تخليدًا لذكراهم العطرة.

عقب ذلك توجهوا إلى كنيسة القديسة العذراء مريم بدير جبل الطير.

كان في استقبالهم هناك صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بڤنوتيوس مطران سمالوط والذي إصطحبهم في جولة بين جنبات الكنيسة الأثرية ذات التاريخ والتي تعد من أهم محطات العائلة المقدسة خلال رحلة هروبها إلى أرض مصر.

وتذخر الكنيسة بالعديد من الآثار الهامة ولا سيما المغارة التي آوت إليها العائلة المقدسة فضلًا عن عراقة وقدمية مبناها والذي يرجع للقرن الرابع الميلادي.

ومن جهته، قدم نيافته لأعضاء الوفد هدايا تذكارية عبارة عن أيقونات بالفن القبطي لرحلة العائلة المقدسة وشهداء مصر بليبيا.

كما أقام نيافته حفل عشاء على شرف أعضاء الوفد بفندق العائلة المقدسة والمواجه للكنيسة بموقعه الرائع والذي يطل من أعلى الجبل على نيل مصر العظيم في منظر خلاب أضفى على المكان جمالًا وجاذبية.

وفي السياق ذاته، أعرب الوفد عن إعجابه الشديد بالمستوى الرفيع والخدمة الراقية التي يتميز بهما الفندق والذي ستمتد إقامته فيه لمدة ثلاثة أيام معتبرينه علامة بارزة تليق بعراقة المكان وقيمته التاريخية، كما يعد نقطة دعم للسياحة الدينية والتي تعتمد عليها بلادنا المصرية كإحدى مصادر الدخل الأساسية.

جدير بالذكر أن زيارة وفد الكنيسة الروسية جاءت متزامنة مع عيد دخول السيد المسيح أرض مصر وأيضًا بدء إحتفالات دير القديسة العذراء مريم بدير جبل الطير والمعتادة سنويًا في هذه الآونة.

كان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، وفد رؤساء أديرة ورهبان وراهبة من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية برئاسة نيافة المطران إيسيدور Metropolitan Isidor of Smolensk and Dorogobuzh، Head of the Smolensk Metropolis بحضور السفير الروسي في مصر، جورجي بوريسينكو.

تأتي هذه الزيارة في إطار تبادل الزيارات الرهبانية بين الكنيستين، ضمن أنشطة لجنة العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية.

نقل رئيس الوفد تحيات قداسة البطريرك كيرل بطريرك موسكو وسائر روسيا، لقداسة البابا، معربًا عن شكره وتقديره لقداسته على حرصه على لقائهم، كما أعرب عن سعادته بزيارة مصر، واصفًا إياها بأنها الأرض المقدسة منبع الرهبنة والاستشهاد، حيث قدمت الآلاف من الشهداء والقديسين، وأنه تبارك من رفات عدد من القديسين خلال زيارته، مشيرًا إلى أهمية مجئ الشعب الروسي لمصر لزيارة الأديرة والكنائس ونوال البركة من رفات الشهداء والقديسين. ونوه إلى رغبته بأن تهتم روسيا بالترويج للسياحة الدينية إلى مصر.

كما أكد على حرص قداسة البطريرك كيرل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تقوية العلاقة مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأعرب نيافة المطران عن تقديره للجهود التي يبذلها قداسة البابا تواضروس الثاني وقداسة البطريرك كيرل من خلال لجنة العلاقات والحوار اللاهوتي، حيث أنه يؤدي إلى تقوية العلاقة بين الكنيستين، وكذلك التبادل الرهباني بين الكنيستين الذي يدعم الخبرات الرهبانية لهما، ويتيح الفرصة للتعرف على الحياة الرهبانية في الأديرة القبطية، ويسهم في نقل صورة مميزة للشعب الروسي عن مصر وأديرتها مما يشجع السياحة الدينية لمصر.