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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

9 يونيو.. الأنبا بضابا يترأس طقس تدشين كنيسة القديسة العذراء مريم

الأنبا بضابا
الأنبا بضابا

قالت مصادر كنسية قالت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه من المقرر أن يترأس الأنبا بضابا، أسقف نجع حمادي، صلاة تدشين كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس العظيم الأنبا أنطونيوس بابوشوشة - ابوتشت، يوم الأحد9 يونيو 2024.

◄مشاركة أساقفة وترقية كاهن 

ولفتت إلى أنه من المقرر أن يترأس صلوات ترقية القس بولس نظير كاهن الكنيسة ذاتها إلى رتبة القمصية، مؤكدًا أنه يأتي ذلك بحضور لفيف من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية أعضاء المجمع المقدس ولفيف من الأباء الكهنة والرهبان.

ومن جهته قال القمص موسي إبراهيم المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه ترأس الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي، قداس الأحد الخامس من الخمسين المقدسة (أحد النور)، في كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية بهجورة التابعة للإيبارشية.

وتابع في بيان له: أنه عقب صلاة الصلح رسم نيافته كاهن الكنيسة ذاتها الأب القس ميصائيل القمص شنودة قمصًا.


وشارك نيافته في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، ومجموعة من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة،  وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

قنديل سر مسحة المرضي والقداس الإلهي


ومن جهته ترأس الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي،  صلاة القنديل والقداس الإلهي،  لأبناء الثانوية العامة من كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل - فرشوط. 

شارك نيافته في صلاة القنديل والقداس الإلهي أباء كهنة الكنيسة، يأتي ذلك قبيل أنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024.
 

من هو الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها؟

 

الراهب القمص أنسطاسي السرياني، وهو له في الرهبنة أكثر من عشرين سنة، ويحمل درجة الهندسة وخدم في القوات المسلحة "ملازم احتياط".


عمل في أماكن متعددة على مستوى الجمهورية، وفي الدير صار مسئولًا عن بعض الأعمال الهندسية، وخدم الطلبة المغتربين في "العزباوية" التابعة لدير السريان، ودرس في إكليريكية البلينا ووصل للعام الأخير.


ولم يكمل لظروف خاصة، وهو يمت بصلة قرابة للمتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق (السابق)، وسيكون أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وكل توابعها، وسيحمل اسم الأنبا بضابا.

الانبا بضابا أسقف نجع حمادي تدشين كنيسة القديسة العذراء مريم الأنبا أنطونيوس بابوشوشة ترقية القس بولس نظير القمص موسى ابراهيم

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