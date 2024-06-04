تواصل تدريب المجموعة الرابعة ضمن مشروع "1000 معلم كنسي"

بدأت أمس الثلاثاء في مركز اللوتس للمؤتمرات، التابع لكنيسة الشهيد مار جرجس بهليوبوليس، أعمال الملتقى التدريبي للمجموعة الرابعة من مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنيسة المعروفة بـ "١٠٠٠ معلم كنسي" في المرحلة الرابعة من المشروع.

◄185 مشارك في مشروع البابا



بلغ عدد المشاركين في الملتقى التدريبي للمجموعة الرابعة ١٨٥ متدرب من الآباء الكهنة وأمناء الخدمة والخدام والخادمات، يمثلون ٩ إيبارشيات وقطاعين رعويين بالقاهرة، وهي إيبارشيات: جرجا، طهطا وجهينة، منفلوط، القوصية ومير، ببا والفشن، بني سويف، المعادي، أطفيح، ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، إلى جانب قطاعي شرق السكة الحديد، مدينة السلام والحرفيين.

نحو تربية كنسية أفضل"



وتحمل المرحلة الرابعة من "١٠٠٠ معلم كنسي" عنوان "نحو تربية كنسية أفضل" وتتضمن محاضرتين و٩ ورش يتدرب خلالها المشاركون على أساليب تعليمية تربوية ولا سيما في مجال خدمة مرحلة الطفولة.

"جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ شعار المرحلة الأولي



كانت المرحلة الأولى من برنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "١٠٠٠ معلم كنسي" تحت شعار "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" (مرا ٥: ٢١) قد بدأت عام ٢٠١٦ واستمرت بشكل متتالي لمدة ثلاث سنوات تم خلالها تدريب بضع آلاف من الآباء الكهنة والخدام والخادمات بإيبارشيات الكرازة المرقسية على مهارات التعليم داخل الكنيسة باستخدام مصادر التعليم الكنسي الخمسة وهي الكتاب المقدس، كتابات آباء الكنيسة، الليتورجيا، تاريخ الكنيسة، الهوية القبطية وذلك باستخدام أساليب عصرية. وتدرجت تدريبات المراحل الثلاثة، فحملت المرحلة الأولى (عام ٢٠١٦) عنوان "اعرف" والثانية (عام ٢٠١٧) "ابحث" والثالثة (عام ٢٠١٨) عنوان "أبدع" يليها المرحلة الثانية بعنوان "درب" (عام ٢٠١٩-٢٠٢٠ ) ثم المرحلة الثالثة (عام ٢٠٢١- ٢٠٢٢ ) بعنوان "قُدّْ" وجاءت المرحلة الرابعة ( عام ٢٠٢٤ )تحت عنوان "طَوَّر".

جدير بالذكرانه يبدأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، زيارته الى الفيوم الأحد المقبل، ويقوم قداسة البابا خلال الزيارة بترؤس الاحتفال الذي تقيمه مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الفيوم، بمناسبة عيد نياحة القديس الأنبا أبرآم لعام 2024 م.،

البابا تدشين كنيسة جديدة خلال زيارته إلى الفيوم



وقالت مصادر كنسية في تصريحات خاصة، أنه من المقرر ان يزور قداسة البابا دير العزب المعروف باسم دير الأنبا إبرام، ويكون في استقباله وقت الزيارة الانبا ابرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم الى جانب عددا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر.