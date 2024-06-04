الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دخول 198 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة أمس

مساعدات
مساعدات

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، بدخول 189 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وإنسانية أمس إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم.

وفي وقت سابق، رصد محمد زهران، مراسل برنامج "في المساء مع قصواء"، آخر مستجدات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، موضحًا أن هذه المستجدات تتسم بالتصاعد الخطير للعنف، حيث تتعرض المناطق الفلسطينية لغارات جوية تطال كل شيء ومجازر ترتكب بحق الفلسطينيين العزل.

وأكد زهران، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "سي بي سي"، أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد 95 فلسطينيًا وإصابة 350 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة للهجمات الإسرائيلية، وتشير التقارير إلى أن الاحتلال نفذ 5 مجازر في مختلف مناطق غزة، ما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمدنيين.

وفي سياق متصل، أوضح "زهران" أن معبر كرم أبوسالم لم يشهد دخول أي شاحنات مساعدات إغاثية اليوم. يعود ذلك إلى وجود عطلة رسمية لدى سلطات الاحتلال في المعبر، ومنذ بداية الأسبوع الماضي حتى اليوم، دخلت 742 شاحنة مساعدات إنسانية إلى معبر كرم أبوسالم، تحمل ما يقرب من 15 ألف طن من المساعدات.

الأراضي الفلسطينية معبر كرم أبو سالم فلسطين

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