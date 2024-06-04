مؤتمر Caisec 24 يؤكد: التدريب والتوعية المستمرة للكوادر البشرية يقلل المخاطر السيبرانية

ناقش خبراء متخصصون في مجال الدفاع والأمن السيبراني خلال جلسة "تقديم مشهد الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الصناعي ICS والتكنولوجيا التشغيلية OT في عام 2024 وما بعده" والتي عقدت اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec 24 والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة ميركوري كومينيكشنز، التوجه العالمي الذي بدأ استخدامه في مصر ضمن عوامل التحول الرقمي الآمن في قطاعات الأعمال المختلفة.

أدارت الجلسة دولت هاشم خبيرة التحول الرقمي، والتي ناقشت مع المشاركين موضوعات عديدة مرتبطة بالتحول الرقمي الآمن في قطاعات الأعمال.

إعداد جيل جديد من الكوادر البشرية المدربة بالأمن السيبراني



قال عمرو نور، الرئيس التنفيذي لشركة IoT Misr إن نظام OT هو السوفت وير والهارد وير التي يتم عن طريهم إدارة منظومة العمل التكنولوجية داخل قطاعات الأعمال المختلفة والتي يخرج عنها بيانات تقوم بإدارة خطوط الانتاج في الصناعات المختلفة.

وتابع: لابد من التحرك بشكل واسع على مستوى الجهات التعليمية والأكاديمية في مجال تأمين OT مع تخصيص مواد دراسية في هذا المجال وإعداد جيل جديد من الكوادر البشرية المدربة في هذا المجال.

ومن جانبه، قال حسام أبو ريدة، المدير الفني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، شركة TxOne Networks إن اي مشكلة من مشاكل الأمن السيبراني تحدث في اي قطاع عمل قد يحدث بسببها مشكلات أكبر وبالتالي فإن حلول OT أو العمليات التكنولوجية تتطلب حلول أمنية على أعلى مستوى.

وأشار إلى أنه فريق عمل تكنولوجيا المعلومات هم المسؤولون عن الأمن السيبراني داخل المؤسسات المختلفة ولكن التوجه الصحيح في هذا الصدد هو الاعتماد على فريق عمل متخصص في مجال الأمن السيبراني.

وأشار الدكتور محمد عبدالفتاح، خبير الأمن السيبراني بشركة Fortinet إلى معايير OT وهي أي نظام وأي شبكة تقوم بالتحكم في أي قطاع من قطاعات الأعمال، حيث يعد نظام OT هو استخدام التكنولوجيا في التحكم في كل عناصر المنظومة، مؤكدا أن أهم عنصر في هذه المنظومة هو العنصر البشري.

وأضاف أن نظام OT لا يركز فقط على الجزء الخاص بالأمن السيبراني ولكن يركز على كل عوامل الأمان داخل منظومة العمل.

وأشار إلى أننا نحتاج حاليًا إلى التوجه بسرعة في مجال الأمن السيبراني بنفس السرعة في تنفيذ عمليات التحول الرقمي.

اهتمام بالتدريب والتوعية بالهجمات السيبراني بقطاعي الكهرباء والبترول

وأوضحت صفاء عبدالرحمن رئيس قطاع نظم المعلومات بالشركة القابضة للكهرباء، أن نظام OT هو فريق عمل يقوم بإدارة كل عناصر العمل داخل المنظومة بما فيها منظومة تكنولوجيا المعلومات وبالتالي لابد أن يكون هذا الفريق على درجة كبيرة من الوعي.

بينما أكد خالد صلاح الدين، مساعد رئيس مجلس الإدارة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي بوزارة البترول، أنه لابد من عمل نماذج للمخاطر التي من المتوقع التعرض لها وبالتالي ايجاد حلول استباقية لهذه المخاطر مع ضرورة متابعة التحديثات لهذه المنظومة.



وقال إن التدريب والتوعية المستمرة للكوادر البشرية وفهم طبيعية الهجمات المتوقعة أو أي مخاطر قد تتعرض لها المؤسسات هو أمر على درجة كبيرة من الأهمية.