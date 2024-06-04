حسانين فهمي: "مويان" فتح الباب لترجمات الإبداع الصيني إلى العربية "حوار "

علاقتي به بدأت قبل حصوله على نوبل

هناك في قلب الصعيد الذي كان منسيا إلا من أصوات مبدعيه، وصوت حضارته الذي شغل الدنيا، ولد هناك بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، وكانت القاهرة وجامعة عين شمس بمثابة نقطة تحول في مسار حياته ليصبح أحد أبرز مترجمي الصينية إلى العربية.

قدم للمشهد الثقافي المصري والعربي أهم وأبرز الأعمال الإبداعية لأعمال كبار مبدعي الصين وعلى رأسهم “مويان “ الحاصل على جائزة نوبل، وجاءت ترجمته لرواية ”الذرة الرفيعة الحمراء” لتصبح أول ترجمة من الصينية إلى العربية، عن بداياته مع الترجمة ولماذا اختار الصينية ليدرسها ومن بعد يدرسها ويحترف ترجمتها إلى العربية، عن كيف جاءت علاقته بمويان، وكيف أصبح أحد أبرز أصوات الترجمة من الصينية إلى العربية، وعن أسباب ندرة مترجمي الصينية إلى العربية يحدثنا الدكتور حسانين فهمي في حوار "الدستور".

الدكتور حسانين فهمي مع الكاتب الصيني مويان الحائز على نوبل

- في البداية.. ما الذي دفعك إلى دراسة اللغة الصينية وحثك على احتراف الترجمة من الصينية إلى العربية؟

نشأت في مدينة الغنايم بمحافظة أسيوط جنوب مصر، وكنت قريب من الكنوز الأثرية الفرعونية بصعيد مصر، كنت منذ صغري عاشق للتاريخ ومرتبط بحضارة مصر القديمة (حاليا تحتوي مكتبتي على عدد كبير من أمهات الكتب حول تاريخ مصر الفرعوني والإسلامي والحديث)، انطلقت من عشقي لحضارة وتاريخ مصر إلى التعرف على الحضارات القديمة ومنها الحضارة الصينية العريقة وعشقي لتعلم اللغات.

بدأ اهتمامي منذ مرحلة الصبا بالتعرف على الحضارة الصينية وسر الرموز الصينية التي كنت أراها على صناديق السلع التي كان يتاجر فيها والدي، وبعد التحاقي بقسم اللغة الصينية كلية الألسن جامعة عين شمس، شعرت بأنني حققت جزء كبير من أمنيتي بالتعرف على الحضارة والرموز الصينية، فبدأ ولعي الشديد بالرموز وقراءة ما يتيسر لي من كتب عن الصين تاريخها وحضارتها وثقافة الأقليات الصينية والأعمال الأدبية الصينية الكلاسيكية ورموز الأدب الصيني الحديث، فاخترت التخصص في الأدب الصيني الحديث والمعاصر إلى جانب ولعي الأكبر بالترجمة وتفوقي في مقررات الترجمة منذ مرحلة الليسانس، لأوظف هذا التفوق لخدمة ولعي بالحضارة والأدب الصيني من خلال ترجمة عدد لا بأس به من الكتب الصينية في مجالات الإبداع والتاريخ والاقتصاد.

- كيف بدأت علاقتك بالكاتب الصيني مويان قبل حصوله على جائزة نوبل، وهل الجائزة هي من حرضتك أن تكون أولى ترجماتك من الصينية إلى العربية؟

تعود علاقتي بالسيد مويان إلى عام 2007، وكنت قد تعرفت عليه من خلال إبداعه قبل ذلك بعامين (2005) خلال دراستي الدكتوراه بجامعة بكين للغات، وكنت قد قرأت أكثر من عمل له ضمن مقرر تاريخ الأدب الصيني الحديث والمعاصر، من بينها روايته الأشهر "الذرة الرفيعة الحمراء"، وفي أكتوبر 2007 كانت فرصة اللقاء بمويان على هامش ندوة حول التبادلات الأدبية الصينية الأجنبية بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ببكين، والتي كان من ضيوفها الكاتب المصري الكبير جمال الغيطاني.

كنت في 2007 قد انتهيت من قراءة "الذرة الرفيعة الحمراء" لمويان وعقدت العزم على ترجمتها إلى العربية، وشجعني على ذلك الأستاذ جمال الغيطاني، وقد انتهيت من الترجمة وسلمتها للمركز القومي للترجمة بمصر قبل حوالي عامين من إعلان فوز مويان بنوبل الآداب 2012.

رواية مويان الذرة الرفيعة الحمراء

- ماذا لو قدّر لك أن تترجم "الذرة الرفيعة الحمراء" لمويان الآن.. هل هناك ما يمكن أن تتوقف عندها بالحذف والتغيير؟

صدرت الطبعة الأولى من ترجمتي لرواية "الذرة الرفيعة الحمراء" مطلع عام 2013 عن المركز القومي للترجمة، وحظت الترجمة العربية للرواية فور صدورها باهتمام ملحوظ من النقاد والباحثين المتخصصين في الأدب الصيني والأدب المقارن، وتناولها عدد من الباحثين المصريين والعرب والصينين في أبحاثهم الأكاديمية، ومن وجهة نظر مقارنة مع عدد من الأعمال الأدبية العربية، وهو ما أشرنا إليه في مقدمة كتابنا "عناق النيل واليانجتسي... موجز تاريخ التفاعلات الأدبية بين مصر والصين" الصادر عام 2020، وفي كتاب صدر باللغة الصينية بعنوان "الأدب الصيني الحديث في مصر" عن دار العلوم الاجتماعية للنشر بالصين (2021).

وقبل أن تصدر الطبعة الثانية من الرواية (بمقدمة خاصة للسيد مويان) في 2023 عن دار صفصافة للنشر، عمدت في الطبعة الثانية من الرواية إلى مزيد من التنقيح والتدقيق لبعض الكلمات التي استمدها المؤلف من بيئته المحلية بريف قاومي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين.

محرر الدستور والدكتور حسانين فهمي والكاتب الصيني يوهوا

وما الأعمال التي أُعطى لك مويان حقوق ملكيتها الفكرية كي تترجمها إلى العربية؟

في نوفمبر 2007 وخلال لقاء طويل مع السيد مويان بالعاصمة الصينية بكين، منحني حقوق الملكية الفكرية لترجمة اثنين من أشهر أعماله الروائية "الذرة الرفيعة الحمراء" و"الصبي سارق الفجل" وقد ضمنت ترجمتي لرواية "الذرة الرفيعة الحمراء" الصادرة عن المركز القومي للترجمة صورة من الموافقة الخطية التي أكرمني بها السيد مويان.

وفي مطلع نوفمبر 2012 بعد أقل من شهر على إعلان حصوله على نوبل 2012، زرت مويان بمسقط رأسه بمدينة قاومي وكنت أول ضيف أجنبي يستقبله مويان بعد حصوله على نوبل، واستضافني يومين وأهداني المجموعة الكاملة لأعماله الروائية موقعة بخط يده، مع وعد بمساعدتي في تذليل أي عوائق لحقوق الترجمة إلى العربية.

- قابلت في حضرتك بعض من الكتاب الصينين على رأسهم الروائي الصيني "يو هوا" ولفت انتباهي ما أشار إليه من غياب الأدب العربي المترجم إلى الصينية عن القارئ والمبدع الصيني؛ في رأيك ماهي الأسباب؟

أعتقد كان ذلك في "منتدى الأدب الصيني والعربي.. الإبداعي الأدبي على طريق الحرير" عام 2018 بمشاركة وفد أدب صيني كبير برئاسة السيدة تتيه نينغ رئيس اتحاد كتاب الصين، وعلق الكاتب الصيني الكبير يوهوا على قلة ما يترجم من الإبداع العربي إلى الصينية، وإنه لم تتح له فرص كثيرة للاطلاع على أعمال للكتاب العرب المعاصرين.

ولكن فيما يتعلق بترجمة الإبداع الأدبي العربي إلى الصينية، صدرت خلال السنوات الأخيرة ترجمات لعدد لا بأس به من الأعمال الأدبية لكتاب من مصر، سوريا، لبنان، السعودية، الإمارات، موريتانيا وتونس، وغيرها من الدول العربية.

عقب تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين، دخل ترجمة ودراسة الأدب العربي في الصين مرحلة ازدهار، حيث تمت ترجمة عدد كبير من أعمال الكُتاب العرب من العربية إلى الصينية مباشرة، كما كان الأدب العربي محورًا لعدد كبير من الندوات والفعاليات التي تنظمها "جمعية بحوث الأدب العربي بالصين مثل ندوات: "نجيب محفوظ وجائزة نوبل"، "الذكرى المئوية لميلاد طه حسين والعقاد"، "أضواء على آخر التطورات في الأدب المصري"، "الكاتب المصري يحيي حقي ومشواره الإبداعي"، "تطور الفن الروائي في مصر".

كما نظمت الجمعية الصينية بالعاصمة بكين العديد من اللقاءات بين أعضاء الجمعية والمهتمين بدراسات الأدب العربي والكتاب الصينيين والعرب.

ولكن بالرغم من الترجمات التي صدرت لعدد لا بأس به من المبدعين العرب الذين يمثلون أجيال وتيارات مختلفة، يبقى ما تُرجم حتى الآن عدد قليل بالنظر إلى حجم الأعمال الأدبية مقارنة بما يترجم من اللغات الأجنبية إلى الصينية، وبالتالي فنحن بحاجة إلى تنسيق الجهود وتذليل العقبات أمام المترجمين والناشرين لترجمة المزيد من الأعمال الإبداعية العربية إلى الصينية.

- ترأس سلسلة قراءات صينية والتي صدر منها العديد من الأعمال مترجمة إلى العربية وفي كافة المجالات بدءا من الأدب وصولا إلى الاقتصاد.. هل هناك أولويات في اختيار العناوين المترجمة إلى العربية، وهل هناك من يتدخل في اختيارات عناوين السلسلة وما هي مستقبل السلسلة في رأيك؟

يعود تأسيس سلسلة "قراءات صينية" إلى عام 2016، وكانت مبادرة شخصية أطلقتها بالتعاون مع دار صفصافة للنشر، وصدر منها حتى الآن قرابة مئة عمل مترجم من الصينية إلى العربية مباشرة، قام بترجمتها فريق الترجمة بالسلسلة، وحازت بعض إصداراتها على جوائز في مجال الترجمة، منها حصول الترجمة العربية لرواية "الصياد" للكاتب الصيني جاولي هونغ ترجمة هبة سمير على جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، وحصول الترجمة العربية لكتاب "أربعون عامًا من الإصلاح والتنمية الاقتصادية في الصين" ترجمة: منة الله صالح وهبة سمير على جائزة الشباب للترجمة من المركز القومي للترجمة الدورة الثانية 2024.

أما عن اختيار العناوين، فأشير إلى أننا نتعاون منذ تأسيس السلسلة مع عدد من كبار الناشرين والمؤلفين الصينين، وعلى رأسها دار العلوم الاجتماعية للنشر الناشر الرسمي للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، ونهتم عند اختيار العناوين التي تصدر عن السلسلة بما يمثل إضافة للمكتبة العربية بما في ذلك الأعمال الإبداعية لعدد من الكتاب الصينين البارزين أمثال مويان، يوهوا، ليوجين يون، جاو لي هونغ وآخرين، والأعمال الأكاديمية المتميزة التي تصدر عن الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية لخبراء وباحثين متميزين في مجالات الاقتصاد والثقافة والعلاقات الصينية الأجنبية.

كما نطمح إلى مواصلة الجهد لتكون "قراءات صينية" نافذة حقيقية على الصين والثقافة الصينية وجسرًا بين الثقافتين العربية والصينية، كما نستهدف مستقبلًا دعم الترجمة العكسية لأعمال إبداعية مصرية وعربية إلى اللغة الصينية.

- أشار المترجم القدير محسن فرجاني إلى أن الدراسة الأكاديمية في مصر ليس من دورها تخريج مترجمين وأكد على أن ندرة المترجمين إلى الصينية يرجع أسبابها إلى الأكاديمية المصرية.. هل أنت مع هذا الرأي؟ وكيف يمكن تعزيز دور الأكاديمية في تخريج أكاديميين يحترفوا الترجمة من الصينية إلى العربية؟

جدير بالذكر أن أقسام اللغة الصينية بالجامعات المصرية تهتم بشكل كبير بتعليم الطلاب اللغة ومهارات الترجمة، وهناك أقسام بعينها مثل قسم اللغة الصينية بجامعة عين شمس تشتمل لائحته الدراسية على عدد كبير من مقررات الترجمة بما فيها مدخل إلى علم الترجمة وتطبيقات على ترجمة النصوص المختلفة بين الصينية والعربية، وقد تخرج من هذا القسم أهم المترجمين الذين كان لهم الإسهام الأبرز في مجال الترجمة عن الصينية وعلى رأسهم المترجم القدير الأستاذ الدكتور محسن فرجاني.

وإن كنت أرى أننا بحاجة إلى مزيد من الاهتمام بتدريب الطلاب على الترجمة العملية وتنظيم ورش عمل تخصصية في مجال الترجمة بالتعاون مع الهيئات المعنية بالترجمة في مصر، وإتاحة الفرص للطلاب والباحثين للمشاركة في ترجمة الكتب تحت إشراف مترجمين من أصحاب الخبرة وتقديم الفرص الداعمة للطلاب من خلال المسابقات في مجال الترجمة، مثل مسابقة "قراءات صينية" للترجمة التي تعد المسابقة الوحيدة المتخصصة في الترجمة عن الصينية والموجهة للطلاب والباحثين المصريين.

- كيف ترى دور مويان في رواج الإبداع الصيني في المنطقة العربية؟

كان لترجمة أعمال مويان وعلى رأسها رواية "الذرة الرفيعة الحمراء" إلى العربية دورًا كبيرا في جذب الانتباه إلى ترجمة الإبداع الصيني إلى العربية، وتعرف القراء العرب على الأدب الصيني ورواده وهو ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة من صدور ترجمات عربية لعدد كبير من الأعمال الأدبية الصينية لكتاب صينيين يمثلون مختلف الأجيال والتيارات الأدبية في الصين، أمثال يوهوا، سوتونغ، ليوجين يون، قه فيي، تساو وين شيوان، آلاي، تييه نينغ، تشه تزه جيان وآخرين.

وقبل نوبل مويان 2012 كان ما يترجم من الإبداع الصيني إلى العربية أعمال محدودة تنشر في المجلات الثقافية المصرية والعربية، بالإضافة إلى أعمال صدرت كاملة عن المركز القومي للترجمة بمصر والمجلس الوطني للفنون والآداب بالكويت، قبل أن يفتح فوز مويان بنوبل الباب أمام مزيد من الترجمات لمويان وكتاب آخرين عن الصينية مباشرة، بالإضافة إلى تخصيص عدد من المجلات والصحف الثقافية المصرية والعربية أعداد خاصة عن الأدب الصيني مما ساهم في دفع انتشار الإبداع الصيني عربيًا.

- ما أوجه التقارب بين الصين ومصر؟ وكيف ترى العلاقات السياسية والثقافية بين مصر والصين في اللحظة الراهنة؟

مصر والصين بلدين ذات حضارتين عريقتين، بينهما علاقات صداقة وطيدة، كان لهذه العلاقة الوثيقة بين البلدين دورها في دفع تطور العلاقات العربية الصينية والعلاقات الإفريقية الصينية، حيث تعد مصر جسرًا مهما يربط بين العالم العربي والقارة الإفريقية والصين. وقد أهتمت كتب التراث الصينية بالإشارة إلى مصر ومدنها المعروفة آنذاك في مجال التجارة البحرية الدولية على طول طريق الحرير القديم، فورد ذكر مدن الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والقصير، وهو ما تضمنته كتب "مذكرات ديار الغربة" لمؤلفه دوخوان من عصر أسرة تانغ، "أحاديث حول بينغ جوو" لمؤلفه جويو من عصر أسرة سونغ، "دليل ما وراء الجبال" لمؤلفه جووتشيوفيي من عصر أسرة سونغ، "سجلات البلدان الأجنبية" لمؤلفه جاو روكوه من عصر أسرة سونغ، "لمحة عن البلدان والجزر" لمؤلفه وانغ دايوان من عصر أسرة يوان و"سجلات المناطق الأجنبية" لمؤلفه جوو جي جونغ من عصر أسرة يوان.

وتمتد هذه العلاقة المميزة بين البلدين في العصر الحديث لتشمل تعاون وثيق وشراكة استراتيجية شاملة بين مصر والصين تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتحظى زيارة الرئيس السيسي الحالية للصين للمشاركة في منتدى التعاون العربي الصيني بالعاصمة الصينية بكين باهتمام صيني كبير، بالنظر إلى العلاقة القوية التي تربط بين الرئيس السيسي والرئيس شي جين بينغ، وذلك كترجمة لما تحقق خلال السنوات الأخيرة من تقدم كبير في العلاقات المصرية الصينية في كافة المجالات ومن بينها الجانب الثقافي، وتمثل هذه الزيارة بعد استراتيجي مهم لمصر في التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وتأكيد على الاهتمام الذي توليه الصين بالدور المصري في المحيط العربي والإقليمي.

حيث تشهد السنوات الأخيرة تقدم وزيادة مستمرة في التبادل الثقافي بين الجانبين، فهناك زيادة تدريجية في برامج التبادل بين البلدين، وتحققت الكثير من الإنجازات في مجال التبادل الثقافي، وتم البدء في تعاون واسع بين الجانبين في مجالات التعليم، السياحة، الفنون، الآداب، الإعلام، النشر والتبادلات الشعبية وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى تنظيم الكثير من الفعاليات الثقافية بالتنسيق بين الجانبين، والزيارات المتبادلة للوفود الثقافية من مصر والصين.