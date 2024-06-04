الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زراعة 185 شجرة مثمرة وزينة فى مركز ومدينة السنطة

زراعة أشجار مثمرة
زراعة أشجار مثمرة

أكدت مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، أنه تمت زراعة 185 شجرة مثمرة وزينة في قرى المركز إلى جانب المدينة، في إطار حملة التجميل والتشجير التي تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للمنطقة، كما تأتي هذه الجهود كجزء من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وتوسيع المساحات الخضراء، وتعكس التزام الجهات المحلية بالمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأكدت رئيس مركز ومدينة السنطة، أنه تم اختيار أنواع الأشجار بعناية متناهية لضمان ملاءمتها للمنطقة وقدرتها على التكيف مع البيئة المحيطة، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة وتوفير بيئة صحية مريحة للسكان.

وتأتي مبادرة "100 مليون شجرة" كجزء من جهود حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وتهدف المبادرة إلى زيادة المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وتعد هذه الجهود جزءًا من الالتزام بالمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية، وتأتي في إطار المشاركة الفعالة في مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، ويعكس هذا العمل التزام الجهات المحلية بتنفيذ توجيهات الحكومة والعمل على تحقيق الأهداف البيئية والمناخية.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وعلي صعيد آخر، جدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، تحذيراته من التهاون في الرقابة على الأسواق ووجه اللجنة العليا للرقابة على الأسواق اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين، الطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين وذلك لمتابعة نتائج الحملات اليومية والتي تقوم بها المحافظة منذ مارس الماضي للرقابة على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك بقرى ومراكز المحافظة.

رئيس مركز ومدينة السنطة محافظة الغربية توسيع المساحات الخضراء التكيف مع البيئة المحيطة حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور

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