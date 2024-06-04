ضبط أصحاب 3 مخابز استولوا على 3 أطنان دقيق مدعم بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 3 مخابز بـزفتي وكفر الزيات، استولوا على 60 جوال دقيق بلدى مدعم زنة الواحد 50 كيلو بإجمالى وزن 3 أطنان، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم ،وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية، من ضبط أصحاب 3 مخابز بزفتي وكفر الزيات، استولوا على 60 جوال دقيق مدعم بإجمالى وزن 3 طن من الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

وشدّد وكيل وزارة التموين فى الغربية على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، عقب اجتماعة المسائي والذي شدد خلاله بعدم التهاون في الرقابه على الاسواق.

ونفذت اللجنة حملة تفتيشية مفاجئة بشوارع مركز ومدينة بسيون، للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.