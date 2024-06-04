اليوم.. انطلاق بطولة الجمهورية للناشئين في كرة السرعة

تنطلق اليوم فعاليات بطولة الجمهورية لكرة السرعة للناشئين (2024/2023) للزوجي والفردي وسوبر سولو، في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة في الفترة من 4 إلى 14 من يونيو الجاري، تحت رعاية كلا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والنائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة.

وسبق ونظم الاتحاد المصري لكرة السرعة بطولتي تصنيف لكل مرحلة عمرية، حيث ينقسم الناشئين لمراحب (تحت 7 سنوات، وتحت 9 سنوات، وتحت 11 سنة، وتحت 13 سنة، وتحت 15 سنة)، ليتأهل 64 لاعبًا ولاعبة من كل فئة عمرية للاشتراك في هذه البطولة على مستوى الجمهورية التي يُختتم بها الموسم الرياضي المحلي في كل عام.

وتقام البطولة الأخيرة للموسم الرياضي المنقضي 2023-2024، بمشاركة 1040 لاعب ولاعبة يمثلون 28 نادي هيئة من الهيئات الرياضية المسجلة بالإتحاد المصري لكرة السرعة وهي اللعبة المصرية الأصل والمنشأ والريادة، ويتنافس الجميع من أجل الحصول على مراكز متقدمة فى بطولة الجمهورية الرسمية والتى تُعد ختام موسم طويل وشاق.



ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسة عنيدة بين أندية هليوبوليس والرواد والمقاولون العرب والزهور والصيد ومدينة نصر والصفوة ودسوق وزفتي و6 أكتوبر وهيئة قناة السويس، والإسماعيلية، والسويس، ووادي دجلة والنصر ومركز شباب زفتى، والعديد من الأندية التي تمارس اللعبة المصرية الأصل والمنشأ والريادة.

وكشف الاتحاد المصري لكرة السرعة برئاسة النائب أحمد الخطيب، عن جدول البطولة التي ستقام علي نحو أسبوعين متتاليين حيث تنطلق اليوم الثلاثاء، ببطولة وتصفيات غير المصنفينن وذوي الهمم وميني سبيد بول، وتستكمل في الأسبوع القادم أيام 9 و10 و11، من الشهر الجاري، على أن تقام النهائيات وحفل الختام في أيام (13 و14) من نفس الشهر، وذلك بمشاركة 840 لاعبًا ولاعبة بالبطولة بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

ومن حهته، أكد الخطيب أن البطولة من المتوقع أن تشهد منافسة قوية للغاية، وهو ما سيفيد المنتخب المصري فى دعم عناصره فى المرحلة المقبلة، وخاصة انه من ضمن اهداف البطولة الأساسية بأن يكون شبابنا الأبطال عمادًا ورافدًا مهمًا لمنتخباتنا الوطنية، وأن تستمر مصر دائمًا على عرش اللعبة العالمي.

ووجه الخطيب، الشكر للدكتور أشرف صبحي على دعمه المستمر والمتواصل، كما شكر أيضا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالإضافة إلى جميع موظفين على مجهودهم الكبير قبل البطولة.