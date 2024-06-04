إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بمركز العدوة بالمنيا

كشف مصدر أمني إصابة 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في تصادم ثلاث مركبات، بأحد الطرق الفرعية، بمركز العدوة، شمال المنيا، بسبب التخطي الخاطئ، والسير عكس الاتجاه.

كان تلقي اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم ثلاثة مركبات، بأحدي الطرق الإقليمية بمركز العدوة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، وتبين تصادم ثلاثة مركبات بينها دراجة بخارية، وتروسيكل، سيارة أجرة، على طريق فرعي أمام مجلس قروي بني عامر، نتيجة السير في الاتجاه المعاكس، والتخطي الخاطئ.

وتسبب الحادث، في إصابة ثلاثة أشخاص، بجروح وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي، لتلقي العلاج.

كما تم التحفظ علي المركبات والسائقين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.