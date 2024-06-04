الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التصريح بدفن جثة عامل سقطت عليه كمية من الرمال خلال عمله بالشيخ زايد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرحت النيابة العامة بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوط كمية من الرمال عليه في أثناء عمله بالبناء بمدينة الشيخ زايد عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمتوفى. 

كانت شهدت مدينة الشيخ زايد مصرع عامل إثر سقوط كمية من الرمال عليه، في أثناء عمله بموقع بناء في الشيخ زايد.

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمصرع شخص في موقع بناء في الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وبالفحص تبين أن عامل لقى مصرعه نتيجة سقوط كمية من الرمال عليه خلال عمله.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

دفن جثة عامل سقوط كمية من الرمال عمله بالبناء الشيخ زايد تقرير الصفة التشريحية

مواد متعلقة

انتشال جثة طفل قفز فى مياه نهر النيل من أعلى كوبرى الجلاء

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق نار على قوات الاحتلال فى معبر "نتسانى عوز" واستشهاد منفذي العملية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل