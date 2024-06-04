التصريح بدفن جثة عامل سقطت عليه كمية من الرمال خلال عمله بالشيخ زايد

صرحت النيابة العامة بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوط كمية من الرمال عليه في أثناء عمله بالبناء بمدينة الشيخ زايد عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمتوفى.

كانت شهدت مدينة الشيخ زايد مصرع عامل إثر سقوط كمية من الرمال عليه، في أثناء عمله بموقع بناء في الشيخ زايد.

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمصرع شخص في موقع بناء في الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وبالفحص تبين أن عامل لقى مصرعه نتيجة سقوط كمية من الرمال عليه خلال عمله.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.