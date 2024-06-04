الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. إعلام إسرائيلي: 11 مصابا بينهم 6 جنود إثر حرائق في الجليل الأعلى (فيديو)

حرائق في الجليل الأعلى
حرائق في الجليل الأعلى

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أرتفاع 11 مصابا بينهم 6 جنود إثر حرائق في الجليل الأعلى، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الحرائق تلتهم منازل في كريات شمونة بشكل كبير.

واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن الشمال يحترق ومعه أيضا قوة الردع الإسرائيلية وهذه حكومة بلا استراتيجية.

من جانبه، قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إن الحرائق في شمال إسرائيل دليل إفلاس واستمرار لسياسة الاحتواء، مضيفا "وحان الوقت ليحترق لبنان".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن فرق الإطفاء في كريات شمونة تحاول منع امتداد الحرائق للمنازل بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.
 

فيديو للحرائق..


 

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