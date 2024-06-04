الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تنظيم الاتصالات": 72.6 مليون مشترك بالإنترنت المحمول

الإنترنت المحمول
الإنترنت المحمول

كشف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن مؤشرات سوق الاتصالات للمشتركين والشركات حتى فبراير 2024، حيث وصل حجم الاشتراكات فى المحفظة الإلكترونية نحو 20.4 مليون مشترك، ووصل حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول 102.4 مليون اشتراك.

72.6 مليون مشترك بالإنترنت المحمول

وفقًا لمؤشرات جهاز تنظيم الاتصالات فقد وصل حجم الاشتراكات في الإنترنت المحمول 72.6 مليون مشترك، والإنترنت الثابت 10.2 مليون مشترك، والتليفون الأرضى 12.3 مليون مشترك.

ووفقًا لمؤشرات الشركات فقد بلغ عدد محطات المحمول 33.1 ألف محطة، كما بلغت السعة الدولية للإنترنت نحو 5.7 تيرابايت، كذلك بلغ حجم استهلاك الإنترنت 720 ألف تيرابايت.

وبحسب مؤشرات جهاز تنظيم الاتصالات، حقق تليجرام مفاجئة كونه ضمن أعلى ثلاث تطبيقات استخدامًا فى مصر مع تيك توك ويوتيوب، متفوقًا على جميع تطبيقات التراسل المنافسة.

كانت بيانات وزارة الاتصالات عن مؤشرات البنية الأساسية، قد كشفت  عن ارتفاع إجمالي المشتركين في الهاتف المحمول في الفترة من "يناير - مارس 2024" لـ108.34 مليون مشترك، كما بلغ خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان " يناير - مارس 2024، لنحو 100.44%. 

الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سوق الاتصالات السعة الدولية للإنترنت الهاتف

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