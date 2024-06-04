المبعوثة الأمريكية بالأمم المتحدة: تأييد واسع لمقترح وقف إطلاق النار في غزة

قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الثلاثاء، إن العديد من الزعماء والحكومات أيدوا مقترح وقف إطلاق النار في غزة وندعو مجلس الأمن إلى الانضمام إليهم في الدعوة إلى تنفيذ هذا الاتفاق دون إبطاء ودون شروط أخرى.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن الجمعة، تفاصيل مقترح إسرائيلي جديد يتضمن 3 مراحل لإنهاء الحرب على غزة، الأولى مدتها 6 أسابيع، وتشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.