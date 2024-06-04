الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتنياهو يكشف مفاجأة عن خطابه المرتقب أمام الكونجرس الأمريكي

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، إن خطابه أمام الكونجرس الأمريكي لن يكون يوم الـ13 من يونيو بسبب عطلة يهودية.

وأضاف نتنياهو، وفقا لما نقلته عنه وسائل إعلام إسرائيلية، أن موعد إلقائه خطابا أمام الكونجرس الأمريكي لم يتحدد بعد.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، السبت، أنه قبل دعوة من قادة الكونغرس الأمريكي لإلقاء خطاب أمام جلسة مشتركة للكونغرس.

وقال نتنياهو: "أنا متأثر للغاية لحصولي على شرف تمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونغرس وتقديم الحقيقة حول حربنا العادلة ضد أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا لممثلي الشعب الأمريكي والعالم أجمع".

ووجه أربعة من كبار قادة في الكونجرس الأمريكي، الجمعة، دعوة رسمية لنتنياهو لإلقاء كلمة خلال جلسة مشتركة.

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