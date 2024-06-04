نتنياهو يكشف مفاجأة عن خطابه المرتقب أمام الكونجرس الأمريكي

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، إن خطابه أمام الكونجرس الأمريكي لن يكون يوم الـ13 من يونيو بسبب عطلة يهودية.

وأضاف نتنياهو، وفقا لما نقلته عنه وسائل إعلام إسرائيلية، أن موعد إلقائه خطابا أمام الكونجرس الأمريكي لم يتحدد بعد.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، السبت، أنه قبل دعوة من قادة الكونغرس الأمريكي لإلقاء خطاب أمام جلسة مشتركة للكونغرس.

وقال نتنياهو: "أنا متأثر للغاية لحصولي على شرف تمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونغرس وتقديم الحقيقة حول حربنا العادلة ضد أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا لممثلي الشعب الأمريكي والعالم أجمع".

ووجه أربعة من كبار قادة في الكونجرس الأمريكي، الجمعة، دعوة رسمية لنتنياهو لإلقاء كلمة خلال جلسة مشتركة.