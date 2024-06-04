الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نايجل فاراج يعلن ترشحه للانتخابات التشريعية فى بريطانيا

نايجل فاراج
نايجل فاراج

أعلن نايجل فاراج الذي قاد حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، ترشحه للانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من يوليو في بريطانيا، عن حزب الإصلاح البريطاني القومي.

وبعد أن أعلن قبل عشرة أيام أنه لن يترشح، أكد الاثنين خلال مؤتمر صحفي أنه "غير رأيه".

وأعلن بأسلوبه المعتاد "سأترشح" في دائرة كلاكتون (جنوب شرق) مضيفا أنه سيتولى أيضا رئاسة حزب الإصلاح المناهض للهجرة والسياسات المناخية.

وقال نايجل فاراج (60 عاما) الذي حاول سبع مرات أن يُنتخب نائبا "هناك رفض للطبقة السياسية في البلاد إلى حد لم يسبق له مثيل في العصر الحديث".

وأضاف "لا أستطيع أن أخذل الملايين" مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص في البلاد دعوه إلى الترشح.

صعد نجم نايجل فاراج عام 2016 خلال الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وخاض خلاله حملة شرسة.

أعلن معهد يوغوف لاستطلاعات الرأي الاثنين أن حزب العمال المعارض في بريطانيا قد يكون في طريقه لتحقيق أكبر فوز انتخابي في تاريخه، متوقعًا حصوله على أغلبية ساحقة من 194 مقعدا.

وتوقع الاستطلاع أن يخسر حزب المحافظين 232 مقعدا في جميع أنحاء البلاد وعدم فوز حزب الإصلاح بأي مقعد

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