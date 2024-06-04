برلمانى: الحكومة المستقيلة تولت مهامها فى ظروف صعبة وتعاملت باحترافية

أشاد النائب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالحكومة المستقيلة برئاسة مصطفى مدبولي على توليها مهامها في ظروف استثنائية.

وأكد في مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، أن الحكومة تعاملت باحترافية مع التحديات التي واجهتها، حيث تزامن توليها المهام مع انتشار فيروس كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف: "رغم الظروف الصعبة، أدارت الدولة المصرية الوضع بشكل جيد، ولم تتوان عن خدمة الوطن حتى اللحظة الأخيرة"، مشيرًا إلى أن الحكومة تعاملت بمهنية مع كافة الملفات، مما ساهم في تخفيف آثار هذه التحديات على المواطنين.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، أكد النائب أنه على الرغم من الأزمات العالمية، لم يشهد الاقتصاد المصري ندرة في السلع، ولكن كان هناك ارتفاع في الأسعار.

وفي ختام مداخلته، أشار إلى أهمية الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن تشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات سيكون في صالح البلاد.