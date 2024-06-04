مصرع شاب فى حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالوادي الجديد

كشف مصدر عن مصرع شاب فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع دراجة نارية بالقرب من مطار الخارجة الجوى بمحافظة الوادي الجديد.

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة الشاب المتوفى لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



كانت البداية عندما ورد إخطار إلى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص على طريق مدخل الناضورة بالقرب من مطار الخارجه الجوى، مما أسفر عن وفاة محمد صديق حسن حسين 33 سنة مقيم الخارجة، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادث.