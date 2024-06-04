أستاذة اقتصاد تؤكد أهمية الموازنة العامة كوثيقة حكومية رئيسية

أكدت الدكتورة أمينة حلمي، أستاذة الاقتصاد والوكيل السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهمية الموازنة العامة كوثيقة حكومية رئيسية.

وأشارت حلمي، في لقائها عبر برنامج "في المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، إلى أن إعداد الموازنة يتطلب وقتًا كافيًا للتحضير وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.

وأكدت أن الحكومة بحاجة إلى مصادر تمويل حقيقية لتجنب التأثيرات التضخمية. وأوضحت أن الموازنة العامة للعام الحالي تحمل جوانب إيجابية ومحاذير.

وأوضحت أن من بين الإيجابيات التي تضمنتها الموازنة، رفع الحد الأدنى للأجور، وتسديد أقساط لهيئة التأمينات القومية، مما أدى إلى زيادة المعاشات بنسبة 15%، فضلًا وضع سقف للاقتراض.

وبالنسبة للمحاذير، أشارت إلى انخفاض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الإنفاق، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير مجال أكبر للقطاع الخاص، إلا أنه يتطلب بيئة استثمارية جاذبة ومناخًا ملائمًا للأعمال.