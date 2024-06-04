الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

روسيا: تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية فى المناطق الحدودية

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أعلن القائم بأعمال منطقة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، أنه تم تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية في تلك المنطقة الحدودية مع أوكرانيا.

وقال سميرونوف - في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إنه تم الإبلاغ فيه عن هجمات بطائرات أوكرانية مسيرة بالقرب من مستوطنات سودجا وجوردييفكا وأوبخوفكا، مضيفًا "أنه تضرر منزل لإحدى الأسر في أوبوخوفكا".

وحسب وكالة "تاس"، فقد قصفت القوات الأوكرانية قرى جوردييفكا، وكراسنوكتيابرسكي، وكولباكي، وسيرجييفكا، ويليزافيتوفكا، وجورنال، وكوريلوفكا، ولم يصب أحد بأذى، إلا أن خط نقل الطاقة في جوردييفكا تضرر جراء القصف.

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