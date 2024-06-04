الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء طرح أضاحى العيد بمقر وزارة الزراعة.. تعرف على طريقة الحجز

أضاحى العيد
أضاحى العيد

تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإنتاج، حجز أضاحي العيد، اليوم الثلاثاء، بمبنى الهيئات والشركات بشارع نادي الصيد بمنطقة الدقي في مقر قطاع الإنتاج بسعر ١٧٥ جنيهًا للبقري وزن قائم و١٥٥ جنيهًا للجاموسي وزن قائم والضأن ٢٠٠ جنيه للكيلو وزن قائم بتخفيضات تصل إلى ١٠ جنيهات في الكيلو وزن قائم وتخفيضات في العجل الواحد تصل إلى ٣٠٠٠ جنيه عن السوق.

حجز الأضاحي من منافذ وزارة الزراعة 

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي الزراعية في وقت سابق عن طريقة حجز الأضاحي من الأنواع الثلاثة «بقري- جاموسي- ضاني»، مع إعلان تفاصيل وطرق الدفع، بداية من المقدم وحتى استلام الأضحية من أحد منافذ وزارة الزراعة، مشيرة إلى أن حجز الأضاحي يكون داخل مقر قطاع الإنتاج بالدور السادس بهيئة الإصلاح الزراعي، خلال ساعات العمل من لـ 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.

وأكد الدكتور خالد السلموني، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة، ممثلة في القطاع، ستبدأ في حجز أضاحي العيد من العجول البقري والجاموسي والأغنام، اليوم الثلاثاء، في مقر قطاع الإنتاج بمنطقة الدقي في مبنى تحسين الأراضي، حيث يتم استقبال المواطنين من التاسعة صباحًا، وأن الحجز بتخفيضات تصل إلى ١٠ جنيهات في الكيلو عن السوق وتصل التخفيضات إلى ٢٠٠٠ جنيه و٣٠٠٠ جنيه في العجل الواحد وزن قائم.

نظام الحجز سيكون بالدفع كاش أو الفيزا كارد

وقال "السلموني" في تصريحات لـ"الدستور" إن نظام الحجز سيكون بالدفع كاش أو الفيزا كارد، وإن حجز العجل يتم دفع جدية حجز ٢٥ ألف جنيه والباقي عند استلام الأضحية وحجز الخروف يتم دفع حد أدنى ٣٠٠٠ جنيه كحد أدنى جدية حجز والباقي عند استلام الأضحية من منطقة مشتهي وقها بالقليوبية.

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