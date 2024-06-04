وزير مالية إسرائيل: لقد حان الوقت لإعادة لبنان إلى العصر الحجرى

أعاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش تهديد لبنان بإعادته إلى العصر الحجري، وفقا لما نقلته عنه وسائل الاعلام العبرية.

وكرر سموتريش التهديد، قائلا: لقد حان الوقت لإعادة لبنان إلى العصر الحجري، وهو ذات التهديد الذي أطلقه وزير الحرب في حكومة الاحتلال يوآف جالانت، محذرا حزب الله من أي حرب يخوضها ضد الكيان المحتل.

وجاءت التهديدات بعد مناوشات على مدى أسابيع مع الجماعة المسلحة المدعومة من إيران على الحدود بين البلدين.

ودأبت إسرائيل وحزب الله على إطلاق مثل هذه التصريحات الرنانة منذ الحرب الأخيرة بينهما في 2006؛ لكن هذه التصريحات صارت أكثر حدة منذ التفجير الذي وقع في أحد شوارع إسرائيل في مارس الماضي، وحمَّلت تل أبيب متسللًا تابعًا لـ حزب الله المسؤولية عنه.