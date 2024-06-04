الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم الحى الغربى لمدينة طولكرم وتفتح النار صوب مركبة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، الحي الغربي لمدينة طولكرم.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية، أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت الحي الغربي للمدينة، وتمركزت على طول الشارع المحيط بمسجد المرابطين، ونشرت القناصة في المنطقة وبالقرب من محيط مصانع "جيشوري" الكيماوية غرب طولكرم.

واضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية بكثافة تجاه كل شيء متحرك، وأصابت إحدى المركبات المارة في المنطقة، ومنعت مركبات الأسعاف من الوصول إليها، حيث لم يعرف مصير من يتواجد داخلها حتى اللحظة.

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