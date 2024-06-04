التصريح بدفن جثتى شخص وزوجته سقط عليهم سور بشبرا الخيمة

صرحت النيابة العامة بدفن جثتي شخص وزوجته سقط عليهم سور بأحد شوارع شبرا الخيمة، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم.

وشهد حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حادث انهيار سور بطول 30 متًرا بارتفاع 6 أمتار، بمنطقة الشرقاوية شارع عوض عوض من شارع مصنع الزجاج، والذي أسفر عن مصرع شخص وربة منزل، وجرى نقل الجثتين بمستشفى النيل بشبرا الخيمة، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيلبة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان تلقى رجال النجدة بمحافظة القليوببه بلاغًا من غرفة عمليات حى غرب شبرا الخيمة، يفيد انهيار سور بطول 30 مترًا بارتفاع 6 أمتار، بمنطقة الشرقاوية شارع عوض عوض من شارع مصنع الزجاج، والذي أسفر عن مصرع شخص وربة منزل، وتلفيات ببعض السيارات الموجودة بجانب السور.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بحى غرب شبرا الخيمة، لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار سور بطول 30 مترًا بارتفاع 6 أمتار، بمنطقة الشرقاوية شارع عوض عوض من شارع مصنع الزجاج، والذي أسفر عن مصرع شخص وربة منزل، وهما عماد إبراهيم حسن، 58 سنة، وفرحانة عبد الله، 57 سنة، وتم نقل الجثتين لمستشفى النيل بشبرا الخيمة والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.