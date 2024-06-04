نتنياهو: إسرائيل قادرة على تنفيذ المرحلة الأولى من "خطة بايدن"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، أن تل أبيب قادرة على تنفيذ المرحلة الأولى من "خطة بايدن" بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما هدد وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، بتفكيك الحكومة إذا مضى نتنياهو قدمًا في مقترح الهدنة.

ونقل المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، عن نتنياهو قوله، إن الحرب ستتوقف لإعادة المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، ثم يتبع ذلك مناقشات أخرى، مشددًا على أن القضاء على حركة حماس هو الأولوية القصوى لإسرائيل.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، قال نتنياهو، إن إسرائيل قادرة على تنفيذ المرحلة الأولى من "مقترح بايدن" بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومن ثم تطرح شروط المرحلة الثانية.