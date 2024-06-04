واشنطن: فرض عقوبات على 4 كيانات وشخص إيراني بسبب الدرون

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، فرض عقوبات على 4 كيانات إيرانية مرتبطة ببرنامج الطائرات بدون طيار (درون) الإيرانية، فضلا عن شخص يحمل الجنسية الايرانية

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 4 كيانات مرتبطة بمهمة لبرنامج الطائرات بدون طيار (درون) الإيرانية، بحسب وكالة الأناضول التركية.

كما استهدف المكتب المدير التنفيذي (لم يسمه) لشركة صناعات الطيران الإيرانية التابعة لوزارة الدفاع.

وفي يوليو 2017، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة "آر آر إي" والشركات التابعة لها، على خلفية أنشطتها المتعلقة بالجيش الإيراني، وفق البيان.