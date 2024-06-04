حسن شاهين لـ"الشاهد": "تمرد" كانت الأداة الرئيسية التي جمعت الشباب المصري لإسقاط حكم الإخوان

قال حسن شاهين، أحد مؤسسي حملة تمرد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن السبب الرئيسي لانتشار استمارة حملة تمرد هو الشباب.

وأضاف "شاهين" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن الشباب كان مؤمنًا بفكرة التغيير لكن كان ينقصه كيف يحدث ذلك وما الأداة التي يمكن استخدامها للتعبير عن رأينا.

وتابع: "الشباب المصري بشكل عام المستقل الذي ليس لديه إيديولوجية سياسية كان ينزل يوميًا رافضًا لحكم جماعة الإخوان، وتمرد كانت الأداة الرئيسية التي جمعت الشباب المصري لإسقاط حكم الإخوان".

واستكمل: "كنا مصرين منذ البداية على أن تمرد تخرج بشكل حملة شعبية غير تابعة لأي كيان سياسي أو جماعة".

وأردف: "إحنا كنا أعضاء في حركة كفاية قبل تمرد، وفي هذه الفترة كنا نريد إحداث تغيير داخل حركة كفاية ويبقى محمود بدر منسق عام للحركة ونبدأ عهدًا جديدًا، ونأخذ كفاية كمظلة لمقاومة حكم جماعة الإخوان".