الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأولى على الإعدادية بأسوان: هذا سر التفوق.. وأتمنى أن أصبح مثل مجدي يعقوب

اوالي اعدادية أسوان
اوالي اعدادية أسوان

حصلت الطالبة الزهراء محمد مهدى حماد، بمدرسة القنان الإعدادية القديمة التابعة لإدارة إدفو التعليمية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، على الدرجة النهائية في امتحانات الشهادة الإعدادية، وجاءت بالمركز الأول على مستوى المحافظة.

وقالت الزهراء حماد، إن فرحت كانت لا توصف بمجرد علمها أنها حققت الدرجات النهائية في امتحانات الشهادة الإعدادية، وتصنيفها الأول على مستوى أسوان.

أضافت الزهراء لـ"الدستور"، أنه كان لديها ثقة كبيرة جدا في أنها ستكون ضمن قائمة الأوائل على مستوى الشهادة الإعدادية بالمحافظة، إذ اجتهدت بشكل كبيروكانت عليىثقة كاملة أن الده سبحانه وتعالى سيعوضها.

وحول طموحها الذي تسعى لتحقيقه في المستقبل، أكدت أنها تتمنى أن تستكمل مسيرة التفوق والنجاح خلال المرحلة الثانوية أيضًا، حتى تتمكن من الالتحاق بكلية الطب، كونها تحب هذه المهنة وتسعى للانضمام للأطباء الذين يعملون على مساعدة البسطاء، موضحة أن مثلها الأعلى جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، لأنه يساعد دائمًا الناس، وتتمنى أن تتدرس نفس تخصصه أيضًا.

اختتمت حديثها لـ"الدستور" بتقديم نصيحة لكل طالب بالشهادة الإعدادية مستقبلا بعدم الضغط على أعصابهم والثقة في أنفسهم وأن قدراتهم تؤهلهم ليكونوا متفوقين ويحتلوا المراكز الأولى، كون عنصر الثقة بالنفس مهم جدا للوصول إلى طموحاتهم، ولا من كل طالب حتى يتفوق أن ينظم وقته بشكل جيد ولا تكون كلها لمذاكرة الدروس فقط، بل تتضمن جزءا للترفيه أيضًا حتى يحققوا التوازن.

شكرت الزهراء والديها على وقوفهم بجانبها ودعمهما الدائم لها، حتى تصل إلى طموحها وتحقق أعلى الدرجات خلال امتحانات الشهادة الإعدادية ومساندتهم المتواصله لها، أيضا لجميع المدرسين في مدرسة القنان الإعدادية القديمة على جهودهم معها، وخصت بالشكرمديرة المدرسة اعتماد عبدالله، على دعمها المتواصل لها.

فيما قالت والدة زهراء، إنها علمت بحصول ابنتها على الدرجات النهائية بامتحانات الشهادة الإعدادية من إحدى زميلاتها وكانت فى غاية الفرحة، ولكن من شدة فرحتها تواصلت مع المدرسين في مدرستها حتى تستطيع التأكد من النتيجة وأخبروها أنها متفوقة وأن ذلك كان متوقعا ومنتظرا.

أضافت والدة الأولى على الإعدادية في أسوان لـ"الدستور"، أن الزهراء حصلت على دروس خصوصية في 3 مواد فقط، هي اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، وأن السر وراء تفوقها المتابعة الدائمة وتنظيم الوقت وتوفير المناخ المناسب والهدوء فى المنزل لكي تستذكر دروسها.

الأم نصحت أولياء الأمور بعدم الضغط على أولادهم وتشجيعهم دائما وعدم التقليل من شأنهم حتى يستطيعوا الاستذكار بشكل جيد وتحقيق الدرجات النهائية، بالإضافة إلى من أهم عناصر تفوق أي طالب تنظيم الوقت بين المذاكرة والراحة والترفيه.

إدارة إدفو التعليمية الاولي على الشهادة الأعدادية الشهادة الاعدادية مدرسة القنان الاعدادية أسوان

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