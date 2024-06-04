الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسن شاهين لـ"الشاهد": تلقيت تهديد مباشر من مكتب خيرت الشاطر بالقتل بعد إطلاق "تمرد"

حسن شاهين
حسن شاهين

قال حسن شاهين، أحد مؤسسي حملة تمرد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه بعد فشل حملة “تجرد" قامت جماعة الإخوان بعمل الكثير من العمليات الإرهابية مثل حرق مقر تمرد والتهديدات المستمرة للأعضاء بالاغتيال والقتل.

جهود المبادرة

وأكد حسن شاهين، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”:"حرصنا على تنظيم جولات لمقابلة المواطنين في المحافظات المصرية من خلال المؤتمرات والندوات، وبالفعل تم عمل مؤتمر جماهيري للمبادرة في محافظة بورسعيد، وأثناء عودتي إلى القاهرة تلقيت اتصال هاتفي من مكتب خيرت الشاطر، وكان الاتصال بمثابة تهديد مباشر لي ولأعضاء المبادرة في حال استمرار جمع توقيعات المصريين، وبعد عودتي إلى مقر القاهرة من محافظة بورسعيد التي حصلنا فيها على أكثر من 50 ألف توقيع حدث حريق مدبر داخل المقر".

حريق مقر تمرد

وتابع: "كنت حريص على البقاء في مقر الحملة ليلًا ونهارًا، وبالفعل بقيت في المقر لمدة 30 يوم على التوالي، وعند نشوب الحريق حرصت أولًا على حماية توقيعات المصريين خوفًا من أن يصيبها النيران، وبتدخل المواطنين تم السيطرة على الحريق وحماية المبنى من الانهيار، وبفضل الله لم يتم المساس بأوراق التوقيع".

واستطرد:" وصلنا لأكثر من ٢٢ مليون صوت من خلال توقيعات المصريين في نهاية المبادرة، وكان مبدأ تمرد الشفافية مع الناس، حيث كان يتم الإعلان عن التصويت من خلال المؤتمرات الشعبية بشكل علني".

حسن شاهين محمد الباز اكسترا نيوز أحد مؤسسي تمرد الشاهد

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