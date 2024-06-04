الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمين عام الناتو يبحث مع رئيس فنلندا ووزيرة دفاع لوكسمبورج التطورات العالمية

الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج

يبحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج مع وزيرة دفاع لوكسمبورج يوريكو باكس، اليوم الثلاثاء، أحدث التطورات على الساحة الدولية، لا سيما ما يتعلق بالأزمة الروسية-الأوكرانية.

وأوضح الناتو -في بيان أمس الإثنين، أن ذلك يأتي خلال استقبال أمين عام الناتو لوزيرة دفاع لوكسمبورج، وذلك في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي سياق منفصل، يتوجه الأمين العام لحلف الناتو إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي غدالأربعاء، في زيارة تستغرق يومين؛ لعقد محادثات مع رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، تتناول أحدث التطورات على الساحة العالمية.

وأوضح الناتو أنه من المقرر أن يعقد ستولتنبرج وستوب مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ثاني أيام الزيارة، كما سيشارك المسئولان في مناقشة خاضعة للإشراف يستضيفها المجلس الأطسي في فنلندا.

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق نار على قوات الاحتلال فى معبر "نتسانى عوز" واستشهاد منفذي العملية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل