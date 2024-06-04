أمين عام الناتو يبحث مع رئيس فنلندا ووزيرة دفاع لوكسمبورج التطورات العالمية

يبحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج مع وزيرة دفاع لوكسمبورج يوريكو باكس، اليوم الثلاثاء، أحدث التطورات على الساحة الدولية، لا سيما ما يتعلق بالأزمة الروسية-الأوكرانية.

وأوضح الناتو -في بيان أمس الإثنين، أن ذلك يأتي خلال استقبال أمين عام الناتو لوزيرة دفاع لوكسمبورج، وذلك في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي سياق منفصل، يتوجه الأمين العام لحلف الناتو إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي غدالأربعاء، في زيارة تستغرق يومين؛ لعقد محادثات مع رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، تتناول أحدث التطورات على الساحة العالمية.

وأوضح الناتو أنه من المقرر أن يعقد ستولتنبرج وستوب مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ثاني أيام الزيارة، كما سيشارك المسئولان في مناقشة خاضعة للإشراف يستضيفها المجلس الأطسي في فنلندا.