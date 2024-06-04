الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب تونس يعلن إصابة الجزيرى واستبعاده من معسكر الفريق

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم رسميًا، الإثنين، إصابة مهاجم نسور قرطاج سيف الدين الجزيري  واستبعاده من المعسكر.

ويلتقي منتخب تونس نظيره الغيني في ملعب رادس في 5 يونيو المقبل، على أن يحل ضيفًا في جنوب إفريقيا في 9 من الشهر ذاته. 

وتتصدر تونس المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة بعد جولتين برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن منتخبي ناميبيا ومالاوي.

وقال البيان: أثبتت الكشوفات الطبية التى خضع لها سيف الدين الجزيري، مساء اليوم، تعرضه لإصابة عضلية ستحول دونه والمشاركة في لقائي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

قائمة منتخب تونس

حراس المرمى: أيمن دحمان - أمان الله مميش - بشير بن سعيد.

الدفاع: مرتضى بن وناس - حمزة المثلوثي - يان فاليري - منتصر الطالبي - ديلان برون - ياسين مرياح - علي العابدي - علاء غرام - أسامة الحدادي.

الوسط: إلياس السخيري - عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - حمزة رفيعة - غيلان الشعلالي - محمد الحاج محمود - نادر الغندري.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - وجدي الساحلي - سيف الله لطيف - إلياس سعد - إلياس العاشوري - راقي العواني.

الاتحاد التونسى الجزيري سيف الدين الجزيري منتخب تونس تونس

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