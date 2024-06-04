شرطة الاحتلال الإسرائيلى: مقتل مسلح فلسطينى بالضفة الغربية

قالت شرطة الحدود الإسرائيلية، إن قوات الأمن قتلت مسلحا فلسطينيا مطلوبا في مداهمة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شخصين قُتلا وأصيب ستة آخرون في المداهمة الإسرائيلية قرب مدينة نابلس.

وقالت شرطة الحدود الإسرائيلية إنه بعد القضاء على المسلح، فتح فلسطينيون آخرون النار على قوات الأمن، ووقعت معركة بالأسلحة النارية. وأضافتأن عددا من المسلحين الفلسطينيين أصيبوا.

وقالت حركة الجهاد: "ما زال مقاتلونا يخوضون اشتباكات مُسلحة وعنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة ومحيط المخيم بصليات من الرصاص المبارك والعبوات محلية الصنع".

وأصدرت حركة حماس بيانا نددت فيه بالمواجهات في محيط مخيم بلاطة مؤكدة أن اغتيالات الاحتلال لن تحد من "المقاومة في الضفة الغربية".

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، مع وقوع غارات متكررة من جانب الجيش على الجماعات المسلحة، وهجمات مستوطنين يهود في القرى الفلسطينية، وهجمات فلسطينية مميتة في الشوارع. وكان العنف متصاعدا بالفعل حتى قبل اندلاع الحرب.